"Дома загорались как свечки": что известно о крупном пожаре в поселке Сосьва

Более 100 домов сгорело в поселке Сосьва Свердловской области. По предварительной версии, огонь перекинулся на жилые строения с местной пилорамы, где в процессе работ начали тлеть опилки. Погиб один человек, возбуждено два уголовных дела. Подробнее – в материале Москвы 24.

Выжженная земля

Фото: МЧС Свердловской области

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области возник днем 25 апреля. По одной из версий, возгорание произошло из-за тлевших опилок на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Огонь быстро распространился из-за большого количества сухостоя, порывов ветра до 20 метров в секунду и отсутствия источников воды поблизости. Последнюю проблему решили, проложив магистрали от местной реки, отметили в региональном главке МЧС.

К утру 26 апреля пожар удалось локализовать на площади 9 тысяч квадратных метров. По официальным данным, сгорело почти 120 домов, 1,2 тысячи строений удалось отстоять. Без жилья остались около 600 человек, 11 из которых – дети. Сообщается об одном погибшем и пропавшей без вести пожилой женщине.

Также на ж/д станции Сосьва загорелись вагоны с лесоматериалами, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры. Кроме того, пожар повредил около 180 опор линий электропередачи и семь трансформаторных подстанций. Эти мощности вырабатывали энергию примерно для 1,4 тысячи человек и 11 социально значимых объектов.

Также огонь практически полностью уничтожил лечебное исправительное учреждение ЛИУ-23, из которого пришлось эвакуировать 240 осужденных. В ГУ ФСИН по Свердловской области подчеркнули, что на территории был питомник служебных собак – все они в безопасности. Документы и дела успели вынести с территории, добавили в пресс-службе.

Всего в тушении огня задействованы около 120 человек и более 30 единиц техники, два специальных поезда, вертолеты МЧС и Росгвардии. Кроме того, в область приехала оперативная группа МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту халатности должностных лиц, которые не приняли мер для обеспечения безопасности в пожароопасный период, и причинения смерти по неосторожности.

Помощь властей

Около 100 строений сгорело в уральском поселке Сосьва

Владимир Путин знает о ситуации в поселке Сосьва, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", – подчеркнул он. РИА Новости уточнило, что Путин провел телефонный разговор с губернатором Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь потерявшим жилье людям.

В свою очередь, глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что для пострадавших определили три временных пункта размещения: спортивный зал в школе и две гостиницы. "Мы их начали еще вчера заселять, но переночевала только одна семья, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Привезли палаточный город, он уже установлен на стадионе для размещения жителей, но пока народ особенно не стремится разместиться в этих помещениях", – сказал он.

В ближайшее время погорельцы получат первую обязательную выплату 10 тысяч рублей, сообщил министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев.

После этого начнется расчет суммы по утрате имущества – до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч на семью. Затем власти приступят к проработке вопросов по жилью: часть жителей поселка хотят остаться и восстановить дома, часть же собираются переехать, добавили в департаменте информационной политики региона.





Александр Кудрявцев министр общественной безопасности Свердловской области У нас таких пожаров на территории области еще не было. Уверен, что следственные органы и правоохранительные ведомства найдут причину и виновный в этом пожаре будет привлечен к ответственности.

Сбор помощи пострадавшим объявили и власти Екатеринбурга. "Люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня", – заявил мэр Алексей Орлов.

К решению проблем подключился и ФСИН: ведомство выплатит неотложную помощь в 300 тысяч рублей сотрудникам ЛИУ-23, чьи дома сгорели. Кроме того, ведомство организовало сбор пожертвований для пострадавших. Также предметы первой необходимости принимают региональные отделения Народного фронта, "Красного Креста" и партии "Единая Россия".

"Загорались как по щелчку"

Фото: МЧС Свердловской области

Жительница Сосьвы Наталья Чернышова рассказала, что огонь подошел к населенному пункту со стороны частных пилорам всего за пару часов. Изначально местные пытались потушить пожар собственными силами.





Наталья Чернышова жительница поселка Сосьва Меня обдавало жаром, как на сковородке. Соседнее жилище уже полыхало – сначала я думала, что это дом дочери, и я ее потеряла, но в итоге мы отстояли его. Зять сел на трактор и начал сдвигать в сторону все, что горело рядом.

Другая местная жительница в беседе с телеграм-каналом Shot также заявила, что огонь начался на пилораме неподалеку от ЛИУ-23. По ее словам, там разрезали металл, от возникших искр могла загореться сухая трава и опилки. Огонь уничтожил сразу несколько улиц, поделилась женщина.

"Видимо, ветром искры понесло еще дальше. Загорелся дом, и от него у нас уже пошло-поехало. У нас выгорела одна улица, вторая, третья", – рассказала она.

По данным СМИ, владелец одной из лесопилок по фамилии Мамедов после пожара якобы скрылся. Однако сам предприниматель в беседе с RT опроверг эту версию. По его словам, огонь вспыхнул на соседней пилораме, а на его территории уничтожено имущество на 150 миллионов рублей. "Огонь пришел оттуда (с соседней лесопилки. – Прим. ред.), мы с моими работниками тушили его своими силами. Но было уже поздно... Никаких обвинений мне не озвучивали", – сообщил владелец пилорамы.



Фото: МЧС Свердловской области

У жительницы поселка Ольги дом находится в 500 метрах от очага возгорания. Огонь в их сторону шел очень быстро, отметила женщина в разговоре с "КП-Екатеринбург".





Ольга жительница поселка Сосьва Прямо как свечки дома загорались. Как по щелчку. Из-за сильного ветра огонь очень быстро по крышам распространялся.

Дочь погибшего местного жителя рассказала журналистам, что ее 62-летний отец жил недалеко от переулка, где вспыхнул пожар. Тело мужчины находилось на крыльце, его уже опознали.

В свою очередь, дочери пропавшей 95-летней женщины рассказали телеканалу "Звезда", что во время пожара пенсионерка осталась дома, но впоследствии перестала выходить на связь. До сих пор о ее судьбе ничего не известно.

