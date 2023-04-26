"Дома загорались как свечки": что известно о крупном пожаре в поселке Сосьва

Более 100 домов сгорело в поселке Сосьва Свердловской области. По предварительной версии, огонь перекинулся на жилые строения с местной пилорамы, где в процессе работ начали тлеть опилки. Погиб один человек, возбуждено два уголовных дела. Подробнее – в материале Москвы 24.
Выжженная земля
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области возник днем 25 апреля. По одной из версий, возгорание произошло из-за тлевших опилок на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Огонь быстро распространился из-за большого количества сухостоя, порывов ветра до 20 метров в секунду и отсутствия источников воды поблизости. Последнюю проблему решили, проложив магистрали от местной реки, отметили в региональном главке МЧС.
К утру 26 апреля пожар удалось локализовать на площади 9 тысяч квадратных метров. По официальным данным, сгорело почти 120 домов, 1,2 тысячи строений удалось отстоять. Без жилья остались около 600 человек, 11 из которых – дети. Сообщается об одном погибшем и пропавшей без вести пожилой женщине.
Также на ж/д станции Сосьва загорелись вагоны с лесоматериалами, частично пострадала инфраструктура РЖД, сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры. Кроме того, пожар повредил около 180 опор линий электропередачи и семь трансформаторных подстанций. Эти мощности вырабатывали энергию примерно для 1,4 тысячи человек и 11 социально значимых объектов.
Также огонь практически полностью уничтожил лечебное исправительное учреждение ЛИУ-23, из которого пришлось эвакуировать 240 осужденных. В ГУ ФСИН по Свердловской области подчеркнули, что на территории был питомник служебных собак – все они в безопасности. Документы и дела успели вынести с территории, добавили в пресс-службе.
Всего в тушении огня задействованы около 120 человек и более 30 единиц техники, два специальных поезда, вертолеты МЧС и Росгвардии. Кроме того, в область приехала оперативная группа МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым. В регионе объявлен режим повышенной готовности.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту халатности должностных лиц, которые не приняли мер для обеспечения безопасности в пожароопасный период, и причинения смерти по неосторожности.
Помощь властей
Около 100 строений сгорело в уральском поселке Сосьва
Владимир Путин знает о ситуации в поселке Сосьва, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", – подчеркнул он. РИА Новости уточнило, что Путин провел телефонный разговор с губернатором Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь потерявшим жилье людям.
В свою очередь, глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что для пострадавших определили три временных пункта размещения: спортивный зал в школе и две гостиницы. "Мы их начали еще вчера заселять, но переночевала только одна семья, остальные разместились у своих родственников и знакомых. Привезли палаточный город, он уже установлен на стадионе для размещения жителей, но пока народ особенно не стремится разместиться в этих помещениях", – сказал он.
В ближайшее время погорельцы получат первую обязательную выплату 10 тысяч рублей, сообщил министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев.
После этого начнется расчет суммы по утрате имущества – до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч на семью. Затем власти приступят к проработке вопросов по жилью: часть жителей поселка хотят остаться и восстановить дома, часть же собираются переехать, добавили в департаменте информационной политики региона.
Сбор помощи пострадавшим объявили и власти Екатеринбурга. "Люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня", – заявил мэр Алексей Орлов.
К решению проблем подключился и ФСИН: ведомство выплатит неотложную помощь в 300 тысяч рублей сотрудникам ЛИУ-23, чьи дома сгорели. Кроме того, ведомство организовало сбор пожертвований для пострадавших. Также предметы первой необходимости принимают региональные отделения Народного фронта, "Красного Креста" и партии "Единая Россия".
"Загорались как по щелчку"
Жительница Сосьвы Наталья Чернышова рассказала, что огонь подошел к населенному пункту со стороны частных пилорам всего за пару часов. Изначально местные пытались потушить пожар собственными силами.
Другая местная жительница в беседе с телеграм-каналом Shot также заявила, что огонь начался на пилораме неподалеку от ЛИУ-23. По ее словам, там разрезали металл, от возникших искр могла загореться сухая трава и опилки. Огонь уничтожил сразу несколько улиц, поделилась женщина.
"Видимо, ветром искры понесло еще дальше. Загорелся дом, и от него у нас уже пошло-поехало. У нас выгорела одна улица, вторая, третья", – рассказала она.
По данным СМИ, владелец одной из лесопилок по фамилии Мамедов после пожара якобы скрылся. Однако сам предприниматель в беседе с RT опроверг эту версию. По его словам, огонь вспыхнул на соседней пилораме, а на его территории уничтожено имущество на 150 миллионов рублей. "Огонь пришел оттуда (с соседней лесопилки. – Прим. ред.), мы с моими работниками тушили его своими силами. Но было уже поздно... Никаких обвинений мне не озвучивали", – сообщил владелец пилорамы.
У жительницы поселка Ольги дом находится в 500 метрах от очага возгорания. Огонь в их сторону шел очень быстро, отметила женщина в разговоре с "КП-Екатеринбург".
Дочь погибшего местного жителя рассказала журналистам, что ее 62-летний отец жил недалеко от переулка, где вспыхнул пожар. Тело мужчины находилось на крыльце, его уже опознали.
В свою очередь, дочери пропавшей 95-летней женщины рассказали телеканалу "Звезда", что во время пожара пенсионерка осталась дома, но впоследствии перестала выходить на связь. До сих пор о ее судьбе ничего не известно.
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