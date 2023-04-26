13:52Происшествия
В Кремле сообщили, что Путин в курсе ситуации с пожаром в Сосьве
Фото: телеграм-канал Baza
Владимир Путин ознакомлен с ситуацией в поселке Сосьва в Свердловской области, где вспыхнул крупный пожар, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", – подчеркнул он.
Ранее два уголовных дела возбудили в Свердловской области по факту пожара в поселке Сосьва. Дела расследуются по факту халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, и причинения смерти по неосторожности.
В результате происшествия погиб человек. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов. Всего огонь уничтожил около 90 жилых домов. Также пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН.
В населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. В итоге 659 человек лишились жилья, среди них 148 детей.
Около 100 строений сгорели в уральском поселке Сосьва
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