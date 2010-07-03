Очевидцы рассказали подробности об убийстве девочки под Нижним Новгородом

В Нижегородской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки. Известно, что она вышла из школьного автобуса, но до дома так и не дошла. Тело ребенка с явными признаками насильственной смерти обнаружили в ходе поисковых мероприятий. Рассказываем подробности произошедшего.



Не вернулась из школы

Фото: телеграм-канал Readovka

Вечером 24 сентября девятилетняя девочка, возвращаясь домой из школы, вышла из автобуса, но до дома так и не дошла. К поиску пропавшего ребенка оперативно подключились волонтеры.

"Довольно быстро мы собрались, в 21:00 развернулись уже широкомасштабно, но практически сразу пришла команда: "Стоп". Это когда идет проверка информации, никто никуда не бежит, все ждут. К тому времени ее нашли", – рассказал Москве 24 руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер" в Нижнем Новгороде Сергей Шухрин.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили недалеко от поселка Неклюдово в кустах за кафе "Мирабель". А рядом с остановкой, по словам Шухрина, нашли пакет с вещами, на котором были следы крови.

"Когда ближе к двенадцати-часу ночи прояснилась ситуация, женщин отправили домой, а наши волонтеры участвовали в процессе поимки преступника. К тому моменту уже был подозреваемый, и предполагалось, что он может быть где-то недалеко. Прочесывали поля, леса, прилегающие населенные пункты до утра, пока его не нашли", – объяснил руководитель волонтерского отряда.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В пресс-службе ведомства подтвердили, что подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1986 года рождения. Сейчас с ним работают следователи.



Жертва мести?

Фото: телеграм-канал Опер пишет...

В СМИ появилась информация о том, что подозреваемый был сожителем матери убитой девочки. Якобы они познакомились в интернете, жили непродолжительное время вместе, а потом расстались. По словам местных жителей, мужчина неоднократно угрожал бывшей возлюбленной отомстить за разрыв.

Бабушка убитого ребенка Татьяна в интервью РЕН ТВ подтвердила, что подозреваемый после расставания якобы преследовал мать девочки звонками и СМС, а также грозил зарезать ее и ее детей.

Бывший сожитель, по словам женщины, крайне редко сдерживал себя: дома были постоянные скандалы, однако никто не предполагал, что все зайдет так далеко.





Татьяна бабушка убитой девочки Это надо быть я не знаю кем, чтобы до такого докатится, чтобы ребенка избить, задушить, не знаю, что там еще.

Подтвердила угрозы в адрес семьи и соседка Надежда Бакшо. "Он нелюдь... Не знаю, за что можно было избить и убить ребенка", – заявила женщина.

Помимо расправы над девятилетней девочкой, мужчину подозревают еще в одном преступлении – убийстве женщины, которую, предположительно, он ударил молотком по голове. Об этом рассказали в региональном следственном управлении СК России.





Соболева Илона, Лоскутникова Наталья