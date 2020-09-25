Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки из Нижегородской области, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на правоохранительные органы.

С подозреваемым мужчиной 1986 года рождения сейчас работают сотрудники Следственного комитета. Следователи установили, что мужчина был ранее судим за грабежи и нанесения тяжких телесных повреждений.

Девятилетнюю девочку обнаружили мертвой недалеко от поселка Неклюдово в Нижегородской области. 24 сентября ребенок, возвращаясь из школы, вышел на остановке и не вернулся домой.

Тело девочки нашли в ходе поисковых мероприятий. При осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Дело находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета.

