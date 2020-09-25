Девятилетнюю девочку нашли мертвой в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Девятилетнюю девочку обнаружили мертвой недалеко от поселка Неклюдово в Нижегородской области.

24 сентября ребенок, возвращаясь из школы, вышел на остановке и не вернулся домой. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. На место выехали криминалисты, говорится на сайте СК.

Тело девочки нашли в ходе поисковых мероприятий. При осмотре обнаружены признаки насильственной смерти. В настоящее время осуществляются оперативно-разыскные мероприятия для установления преступника.

21 сентября школьница 2008 года рождения вышла из учебного заведения в Москве и скрылась в неизвестном направлении. Спустя некоторое время ребенка нашли живым и невредимым.