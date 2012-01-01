Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 13:51

Происшествия
Главная / Истории /

Экс-бойфренд Михайлиной рассказал о сильных переживаниях спортсменки перед смертью

"Очень переживала": что известно о гибели 21-летней волейболистки Арины Михайлиной

Российская волейболистка Арина Михайлина скончалась на 22-м году жизни в воскресенье, 21 апреля. О ее смерти сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). По данным СМИ, спортсменку еще живой обнаружили возле общежития Московского энергетического института, где та обучалась. По словам тренера девушки, она могла свести счеты с жизнью из-за неудачных отношений. Рассказываем, что известно о трагедии.

"Как обухом по голове"

Фото: volley.ru

Погибшая атлетка Арина Михайлина выступала за подмосковную команду по пляжному волейболу "Заречье-Одинцово". В 2018 году она стала победительницей первенства России среди девушек до 17 лет, а в 2019-м получила бронзу на Спартакиаде учащихся. Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили, что Михайлина скончалась вечером 21 апреля. Саму девушку охарактеризовали, как перспективную спортсменку. Кроме того, в ВФВ заявили, что семье погибшей окажут всю необходимую помощь.

По данным СМИ, атлетку обнаружил дворник около общежития Московского энергетического института, где она училась. К тому моменту девушка еще была жива, однако позднее скончалась. В день трагедии спортсменка рассталась со своим молодым человеком. Ему показалось, что та как будто прощается. В результате молодой человек вызвал девушке скорую и сам прибыл на место. Медики осмотрели Михайлину, пришли к выводу, что помощь ей не требуется, и уехали. Позже, когда все случилось, на вызов якобы прибыли те же врачи.

О том, что причиной гибели спортсменки могло стать расставание с возлюбленным, рассказала и главный тренер "Заречье-Одинцово" Наталья Урядова. "Они переговорили, расстались по каким-то причинам, и, судя по тому, что он читал или слышал в ответ по телефону, он счел нужным вызвать скорую помощь", – уточнила она.

К медикам, которые были на вызове, нет претензий... Там требовалась именно психологическая помощь. Нужно было вызвать другую бригаду, которая бы знала, как вести себя. То есть они с ней просто по-человечески поговорили, напоили чаем – ну вроде бы и все, вызов принят, ничего страшного не произошло. Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии. (Надо было. – Прим. ред.) с кем-то связаться и дождаться компетентных специалистов.
Наталья Урядова
главный тренер "Заречье-Одинцово"

По словам Урядовой, произошедшее стало шоком и ударом. "Никто не ожидал, даже подумать не мог. Есть какие-то дети, которые склонны, за ними глаз да глаз. А это абсолютно здоровый ребенок-спортсмен из благополучной семьи. Успешный спортсмен. Как обухом по голове, все в шоке. Ничто не предвещало", – говорит тренер.

"Отношения были странные"

Фото: vk.com/rome4rome

Капитан команды по баскетболу при кафедре теории и методики баскетбола Российского университета спорта Илья Капралов, который в прошлом также несколько лет встречался с Михайлиной, рассказал ИА "Регнум", что ее новые отношения были странными.

"Познакомились мы с Ариной случайно, она пришла ко мне на игру. И вот завязались отношения. Три года мы были вместе, потом мы расстались, но поддерживали очень хорошие отношения. Переписывались, созванивались, она была важным человеком для меня", – признался баскетболист.

20 апреля у них с нынешним молодым человеком Максимом случилась ссора, и Арина решила переехать от него обратно к себе в общежитие. Они вместе полгода прожили, но отношения у них были странные. С появлением Максима мы с Ариной резко перестали общаться. Он ей запретил и заблокировал меня и у себя, и у нее везде.
Илья Капралов
баскетболист

Кроме того, Капралов сообщил, что у волейболистки имелись проблемы со здоровьем. В частности, ей потребовалась операция на колено. "Из-за долгой реабилитации она не могла открыть сезон, он как раз весной начинается и длится до конца лета. То есть целый сезон она потеряла и очень переживала по этому поводу", – отметил он.

Также молодой человек рассказал, что погибшая училась на 4-м курсе и нервничала из-за приближающихся государственных экзаменов. По мнению Капралова, девушке требовалась поддержка. Однако ее бойфренд якобы не только не помогал, но еще и лишил спортсменку близких друзей. Возлюбленный Михайлиной – по специальности дизайнер и не был связан со спортом, уточнил баскетболист. Капралов усомнился, что тот представляет тяжесть переживаний профессиональных спортсменов.

Читайте также


Медведева Светлана

происшествия

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика