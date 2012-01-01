Экс-бойфренд Михайлиной рассказал о сильных переживаниях спортсменки перед смертью

Российская волейболистка Арина Михайлина скончалась на 22-м году жизни в воскресенье, 21 апреля. О ее смерти сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). По данным СМИ, спортсменку еще живой обнаружили возле общежития Московского энергетического института, где та обучалась. По словам тренера девушки, она могла свести счеты с жизнью из-за неудачных отношений. Рассказываем, что известно о трагедии.



"Как обухом по голове"

Погибшая атлетка Арина Михайлина выступала за подмосковную команду по пляжному волейболу "Заречье-Одинцово". В 2018 году она стала победительницей первенства России среди девушек до 17 лет, а в 2019-м получила бронзу на Спартакиаде учащихся. Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили, что Михайлина скончалась вечером 21 апреля. Саму девушку охарактеризовали, как перспективную спортсменку. Кроме того, в ВФВ заявили, что семье погибшей окажут всю необходимую помощь.

По данным СМИ, атлетку обнаружил дворник около общежития Московского энергетического института, где она училась. К тому моменту девушка еще была жива, однако позднее скончалась. В день трагедии спортсменка рассталась со своим молодым человеком. Ему показалось, что та как будто прощается. В результате молодой человек вызвал девушке скорую и сам прибыл на место. Медики осмотрели Михайлину, пришли к выводу, что помощь ей не требуется, и уехали. Позже, когда все случилось, на вызов якобы прибыли те же врачи.

О том, что причиной гибели спортсменки могло стать расставание с возлюбленным, рассказала и главный тренер "Заречье-Одинцово" Наталья Урядова. "Они переговорили, расстались по каким-то причинам, и, судя по тому, что он читал или слышал в ответ по телефону, он счел нужным вызвать скорую помощь", – уточнила она.





Наталья Урядова главный тренер "Заречье-Одинцово" К медикам, которые были на вызове, нет претензий... Там требовалась именно психологическая помощь. Нужно было вызвать другую бригаду, которая бы знала, как вести себя. То есть они с ней просто по-человечески поговорили, напоили чаем – ну вроде бы и все, вызов принят, ничего страшного не произошло. Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии. (Надо было. – Прим. ред.) с кем-то связаться и дождаться компетентных специалистов.

По словам Урядовой, произошедшее стало шоком и ударом. "Никто не ожидал, даже подумать не мог. Есть какие-то дети, которые склонны, за ними глаз да глаз. А это абсолютно здоровый ребенок-спортсмен из благополучной семьи. Успешный спортсмен. Как обухом по голове, все в шоке. Ничто не предвещало", – говорит тренер.



"Отношения были странные"

Капитан команды по баскетболу при кафедре теории и методики баскетбола Российского университета спорта Илья Капралов, который в прошлом также несколько лет встречался с Михайлиной, рассказал ИА "Регнум", что ее новые отношения были странными.

"Познакомились мы с Ариной случайно, она пришла ко мне на игру. И вот завязались отношения. Три года мы были вместе, потом мы расстались, но поддерживали очень хорошие отношения. Переписывались, созванивались, она была важным человеком для меня", – признался баскетболист.





Илья Капралов баскетболист 20 апреля у них с нынешним молодым человеком Максимом случилась ссора, и Арина решила переехать от него обратно к себе в общежитие. Они вместе полгода прожили, но отношения у них были странные. С появлением Максима мы с Ариной резко перестали общаться. Он ей запретил и заблокировал меня и у себя, и у нее везде.

Кроме того, Капралов сообщил, что у волейболистки имелись проблемы со здоровьем. В частности, ей потребовалась операция на колено. "Из-за долгой реабилитации она не могла открыть сезон, он как раз весной начинается и длится до конца лета. То есть целый сезон она потеряла и очень переживала по этому поводу", – отметил он.

Также молодой человек рассказал, что погибшая училась на 4-м курсе и нервничала из-за приближающихся государственных экзаменов. По мнению Капралова, девушке требовалась поддержка. Однако ее бойфренд якобы не только не помогал, но еще и лишил спортсменку близких друзей. Возлюбленный Михайлиной – по специальности дизайнер и не был связан со спортом, уточнил баскетболист. Капралов усомнился, что тот представляет тяжесть переживаний профессиональных спортсменов.

