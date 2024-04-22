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22 апреля, 18:57

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Тренер Урядова: волейболистка Михайлина могла покончить с собой

Тренер волейболистки Михайлиной заявила, что спортсменка могла покончить с собой

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Игрок подмосковной команды по пляжному волейболу "Заречье-Одинцово" Арина Михайлина могла совершить суицид из-за расставания с возлюбленным, рассказала тренер команды Наталья Урядова. Ее слова приводит "Газета.ру".

По ее словам, в день трагедии пара и рассталась.

"То есть они, видно, переговорили, расстались по каким-то причинам, и, судя по тому, что он читал или слышал в ответ по телефону, он счел нужным вызвать скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла на место, когда Арина еще была жива, им удалось ее вызволить, она спустилась вниз, побыла какое-то время в скорой", – пояснила Урядова.

Она уточнила, что прибывшие медики "просто по-человечески поговорили" со спортсменкой и напоили чаем, а девушке, как считает тренер, требовалась психологическая помощь. При этом Урядова добавила, что к прибывшим врачам претензий нет, однако надо было вызвать другую бригаду, "которая бы знала, как вести себя".

"Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии. (Надо было) с кем-то связаться и дождаться компетентных специалистов", – считает тренер.

О гибели 21-летней спортсменки стало известно 22 апреля. По данным Всероссийской федерации волейбола, ее тело нашли вечером 21 апреля. Тогда причины гибели Михайлиной не уточнялись.

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