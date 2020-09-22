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Происшествия

22 сентября, 12:26

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Жители Иркутской области поделились видео землетрясения и его последствий

"Народ со страху повыбегал на улицу": забайкальцы поделились видео землетрясения
происшествия безопасность

Ночью 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Как сообщает МЧС, эпицентр находился в Слюдянском районе около озера Байкал. Жертв и разрушений не выявлено, коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в штатном режиме. Жители Иркутской области поделились в интернете кадрами случившегося и рассказали, как пережили землетрясение.

Фото: vk.com/buregion03

Многие жители проснулись ночью из-за того, что почувствовали толчки. "Дом трясется весь, – комментирует мужчина, снимающий видео в момент землетрясения. – Но это фигня еще, чуть-чуть. Только что трясло так, что проснулись все. О, опять! Это сколько баллов жахнуло?"

Видео: vk.com/ilovenovosibirsk

Одним из первых видео, выложенных очевидцами в интернете, стало обрушение части трассы Иркутск – Улан-Удэ. "Вот это да, ребята! Еще на пару метров все это упало и вот туда сползло", – комментирует мужчина кадры провалившейся на 2 метра в глубину асфальтированной дороги, которая "сползла" в кювет.


"Сегодня где-то в 2:10 мы с мужем проснулись от того, что начало трясти, – пишет в своем Instagram иркутчанка Настя Люберцева. – Собаки из частного сектора все разлаялись, соседи сверху, видимо, начали собираться. Был слышен топот, народ повыбегал на улицу со страху, а там еще туман вдобавок – казалось, что стоит пыль. Первая мысль – что-то где-то разрушилось".

"Благо у нас в квартире ничего не пострадало, но у кого-то в ЖК треснула плитка в ванной и что-то по мелочи. В целом вроде без серьезных крушений", – отметила жительница Иркутска.

Страшнее всего было в эпицентре землетрясения – городе Слюдянке. В магазинах с полок летели банки и бутылки, а в самом населенном пункте во время ЧП отключился свет.


Другая жительница Иркутска написала в Instagram, что проснулась от того, что комнатная дверь "ходит ходуном". "Подумала, что кто-то ломится ко мне. Когда поняла, что качаются стены, шкафы, люстра и – главное – кровать, поняла, что это не злобный грабитель/маньяк, а что-то еще пострашнее. В такие моменты ощущаешь всю мощь стихии. Многие пишут, что это Байкал злится. И вот лежишь себе, сердце стучит, давление зашкаливает, и не знаешь, куда бежать", – написала женщина.

Землетрясение также удалось зафиксировать на одну из городских камер наблюдения в городе Слюдянке.


После землетрясения мэр Иркутска ввел в городе режим повышенной готовности. Дежурные службы собирают информацию о последствиях ЧП. Проводится обследование населенных пунктов.

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Лоскутникова Наталья

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