Конфликт соседей? Почему в доме в центре Москвы начался пожар

В центре Москвы в здании, где находятся отель "МКМ" и бывшее общежитие, вечером 21 февраля начался пожар. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал поджог. В результате ЧП погибли семь человек, еще 11 пострадали. Рассказываем подробности произошедшего.



Поджог из неприязни к жильцам

Фото: МЧС РФ

Сообщение о пожаре на Международной улице в центре столицы поступило в МЧС 21 февраля в 21:20. Возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного дома. Нижнюю часть здания занимает отель "МКМ" (1–4 этажи), верхнюю – бывшее общежитие. Из дома эвакуировали 200 человек. Людей отвезли в пункт временного размещения.

По последним данным, в результате пожара погибли семь человек, из которых двое – дети. Еще 11 жильцов пострадали. Следователи считают, что предварительной причиной ЧП является поджог, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.





Юлия Иванова старший помощник руководителя столичного главка СК РФ По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа.

Подозреваемого сейчас разыскивают, добавила представитель ведомства. По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло, так как один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре бывшего общежития, передает ТАСС. Местная жительница сообщила, что это сделал мужчина, который злоупотреблял алкоголем.

"День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь", – отметила она.

По факту случившегося следователи возбудили сразу несколько уголовных дел. В частности, об убийстве и умышленном уничтожении имущества. Кроме того, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



"Вы, говорят, там горите"

По словам жильцов дома, где случилось ЧП, о пожаре они узнали только тогда, когда почувствовали запах дыма, хотя в здании есть сигнализация. Но якобы в последние месяцы она срабатывала без причин, поэтому люди уже не реагировали на оповещения, сообщает РЕН ТВ. Вечером 21 февраля, по информации СМИ, тревога прозвучала, но отключилась через несколько секунд. "У нас вообще не было слышно, на 13-м, соседи бегали и кричали, стучали по дверям: "Выходите, выходите", – вспоминает одна из жительниц.

Другие утверждают, что узнали о пожаре только тогда, когда им позвонили знакомые. "Вы, говорят, там горите. Я смотрю в окно… там толпа стоит, пожарные", – пояснил житель дома.

Еще до приезда спасателей прохожие помогали людям выбраться из горящего здания. Один из них рассказал, что проходил мимо и увидел стоящую на балконе девушку. Она просила о помощи.





очевидец Я сразу туда зашел, поднялся без маски, без ничего, зашел в эту комнату – там нашел бабушку. Бабушку вытащил, девушку не мог найти.

По словам жильцов, ЧП могло произойти из-за конфликта соседей. В одной из квартир проживали две мамы с восемью детьми. Знакомые описали семью как не совсем благополучную. "Я знаю эту семью, многодетная, не совсем благополучная. Дети там адекватные все. Квартира очень маленькая, две мамы", – говорит знакомая.

Конфликт якобы произошел у детей с выпивающими соседями. "Они (дети. – Прим. ред.) шкаф собирали, стучали. Соседям это не понравилось. Дети думают, что это из-за этого случилось. Из-за того, что они шумели", – уточнила другая жительница дома.

Сосед якобы отправился разбираться к детям из-за шума и в итоге решил поджечь стоящие в коридоре мешки с мусором. "Он подошел, говорит: "Хватит стучать". Они отвечают, что время-то еще не спать. И он, значит, пьяный, видит, что там ремонт затеяли, а здесь стояли мешки, и он здесь взял и их поджег", – утверждает местный житель.

Кто на самом деле виноват в поджоге дома и что привело к этому, еще предстоит разобраться правоохранительным органам. Вместе с тем гендиректор "МКМ" надеется, что отель в ближайшие дни снова откроется.

