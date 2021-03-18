Назван возможный мотив убийства братом своей сестры в Котельниках

В подмосковных Котельниках задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей 40-летней сестры. Расправа над родственницей попала в объектив камеры видеонаблюдения. Расскажем, что известно о резонансном преступлении и почему родной брат мог совершить жестокое убийство.

Напал сзади

Инцидент произошел утром в микрорайоне Белая Дача. По предварительным данным, с утра женщина отправилась в магазин. У одной из многоэтажек ее якобы подстерег мужчина.

Камерой видеонаблюдения было зафиксировано, как человек в черной куртке подбегает к женщине сзади, валит на землю и наносит около 10 ударов ножом в разные части тела. От полученных ранений жертва скончалась.

Невольным свидетелем преступления стал школьник, который случайно оказался буквально в паре метров от места убийства. Увидев жестокую сцену, ребенок бросился бежать.

"Я услышала крик школьника. Побежала смотреть. И увидела, что там все в крови", – рассказала РЕН ТВ одна из очевидцев трагедии.

По данным СМИ, погибшей оказалась 40-летняя Лейла А. В убийстве подозревается ее 43-летний брат Мунир А. СМИ сообщают, что после преступления мужчина выкинул нож и попытался скрыться во дворах. Но его уже задержали.

"Криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, изъяты нож и видео с камер наблюдения, допрашиваются родственники, планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Была беременна?

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

По данным СМИ, мужчина мог убить свою сестру из-за того, что она часто меняла партнеров: якобы она не соответствовала его представлениям о "порядочной" женщине.

Очевидцы инцидента сообщили сайту "Комсомольской правды", что мужчина перед убийством оскорблял сестру.

"Он кричал на своем языке и на русском: "Гулящая дрянь!" – сообщили изданию очевидцы.

По данным источника, мужчина уже признал свою вину. Якобы он считает, что покойная сестра получила по заслугам.





Мунир А. подозреваемый в убийстве 40-летней женщины Была распутной.

Источники Life.ru утверждают, что убитая жила с новым возлюбленным, находясь в браке с другим мужчиной. Сообщается, что бывший супруг якобы постоянно избивал женщину, употреблял наркотики и долго не давал развод. По данным СМИ, с нынешним возлюбленным она прожила примерно три года, но официально они зарегистрировали свои отношения только недавно. Источники ФАН со ссылкой на слова подозреваемого сообщают, что он решился на убийство из-за развода сестры и ее отношений с новым мужчиной.

По неподтвержденной информации, накануне убийства женщина и ее возлюбленный узнали, что они ждут ребенка. От предыдущего брака у нее остались трое детей.

"Муж кричит, плачет, звуки идут сюда", – сообщила РЕН ТВ соседка убитой.

Бывший муж убитой рассказал "МК", что раньше конфликтов между женщиной и ее братом не возникало. С супругой он развелся через мировой суд в 2019 году. Сейчас ее прошлый избранник находится в Баку.

"Нормальный был мужик, ничего такого за ним не замечал", – охарактеризовал он подозреваемого.

Источники сообщают, что мотивом для убийства якобы могла стать и личная неприязнь брата женщины к ее новому мужу. По информации СМИ, мужчина неодобрительно отзывался о его национальности.

Школьнику, ставшему свидетелем жестокого убийства в Котельниках, готовы предоставить всю необходимую психологическую помощь. Об этом заявила телеканалу "360" детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.

