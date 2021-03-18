В Мурманске мужчину обвинили в убийстве и расчленении матери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Мурманске следователи предъявили обвинение мужчине 1983 года рождения в убийстве матери. Об этом говорится на сайте управления СК по региону.

Уточняется, что 15 марта мужчина обратился в полицию и сообщил об исчезновении 60-летней матери. Правоохранители приступили к поиску женщины, к ним подключились сотрудники СК.

"В этот же день, желая показать свою непричастность к совершению противоправного деяния, мужчина предпринял попытку суицида под предлогом страданий о пропавшей матери", – говорится в сообщении.

В ходе осмотра квартиры пропавшей женщины правоохранители нашли в диване шесть полиэтиленовых пакетов. В них были расчлененные части тела, кроме головы и кистей, рассказали следователи.

В итоге мужчина рассказал, что голову и кисти рук матери он спрятал в лесу. Позже криминалисты нашли пакеты с частями тела погибшей и ее документами.

По словам подозреваемого, 10 марта он находился дома в нетрезвом состоянии. У них с матерью произошел словесный конфликт, в результате которого он задушил женщину, а тело расчленил.

Задержанному предъявлено обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. По предварительным данным, в ночь с 7 на 8 марта между 39-летней женщиной и ее 27-летним сожителем во время распития спиртных напитков завязался конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла мужчине ножевое ранение в области груди. Для него этот удар оказался смертельным.

Через 8 дней женщина попыталась скрыть следы преступления. Она расчленила тело, расфасовала по нескольким пакетам и спрятала в холодильник.

