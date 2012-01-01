Очевидцы: жители Дубая спасались от потопа на крышах машин

Сильный ливень обрушился на Объединенные Арабские Эмираты в начале недели. В Дубае большинство городских локаций ушли под воду, работа местного аэропорта была парализована, а госслужащие и учащиеся переведены на онлайн-формат. Рассказы очевидцев и возможные причины разгула стихии – в материале Москвы 24.
Водопад посреди пустыни
В ночь на 16 апреля Объединенные Арабские Эмираты накрыли редкие для региона проливные дожди. Менее чем за 24 часа там выпало примерно 255 миллиметров осадков, рассказали в пресс-службе местного правительства. В ведомстве подчеркнули, что ничего подобного в стране не случалось за последние 75 лет, а непогода сохранится до вечера 17 апреля.
Обстановка также осложнялась грозой и сильным ветром, власти объявили оранжевый уровень погодной опасности.
По данным СМИ, на севере страны погиб 70-летний мужчина: он был в машине, которую просто смыло наводнением. Управление по ликвидации ЧС, кризисов и стихийных бедствий ОАЭ рекомендовало жителям оставаться дома, сотрудники госучреждений и школьники переведены на дистанционный формат, а в ряде городов пришлось перекрыть дороги из-за подтоплений. Власти также отменили все запланированные футбольные матчи.
Основной удар стихии принял на себя Дубай. По сообщениям очевидцев, многие дороги в городе затопило, полиция советовала автолюбителям временно не садиться за руль. На некоторых участках уровень воды был настолько высок, что подошел даже для купаний: российский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев показал свое мастерство прямо посреди затопленного города, выложив ролик в соцсетях.
Из-за погодных условий прекратилось движение между двумя станциями метро, работа общественного транспорта сильно затруднена. Коммунальные службы пытаются откачать образовавшиеся заливы, но дело осложняется тем, что в засушливой стране инфраструктура не рассчитана на такие осадки, сообщили СМИ.
В воде оказались также площадка крипто-конференции Blockchain Life, где собирался выступить Павел Дуров, и некоторые торговые центры, в том числе Dubai Mall – один из крупнейших в мире. Судя по видео в соцсетях, потоки рушили витрины, а посетителям приходилось прятаться на верхних этажах ТЦ без возможности выбраться наружу.
Сложная обстановка возникла в аэропорту Дубая, который считается одним из крупнейших трансферных хабов в мире. На роликах из соцсетей видно, как самолеты буквально плавали в воде. Прием и вылет рейсов приостановили, пока ситуация с погодой не придет в норму, а около 2,5 тысячи россиян застряли во вторник в аэропорту в ожидании вылета из ОАЭ.
При этом пассажиры пожаловались, что им не выдают горячее питание и воду, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Также из-за непогоды были задержаны рейсы в Дубай из Москвы. В "Аэрофлоте" посоветовали пассажирам следить за онлайн-табло, так как время вылета может меняться. На время задержки самолетов клиентов обеспечат всем необходимым, заверили в авиакомпании.
В целом полноценное восстановление авиасообщения в Дубае может начаться уже вечером 17 апреля, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
"Все в воде"
Международный аэропорт Дубая заявил о приостановке приема рейсов из-за непогоды
Житель Дубая Руслан Рахманов прислал в редакцию Москвы 24 ролик, на котором видно практически полностью затопленные автомобили. Кому-то пришлось даже искать спасение на крыше машин.
Любовь Немировская, которая должна была вылетать из Дубая в российскую столицу, рассказала телеканалу Москва 24, что путь до воздушной гавани был крайне непростым.
"Все рейсы отменили, народу в аэропорту много. Добраться до него было сложно, поскольку сильная загруженность на дорогах, очень большие пробки", – поделилась россиянка.
В свою очередь, Мария Астраханцева сообщила телеканалу, что ей добраться до аэропорта не удалось.
"Все в воде – машины плавают, сервисы доставки еды, такси не работают вообще. Ищем контакты в чатах: вроде как ездят какие-то автомобили, которые отвозят людей в разные места. Но очень многие застряли рядом с метро, в Dubai Moll и так далее. Мы вообще без понятия, улетим сегодня или нет. Снять какой-то отель маловероятно <…>, если номера и есть, то заламывают цены. Поэтому мы решили ночевать в лобби гостиницы, но обижены тем, что персонал запретил нам лежать и спать – только сидеть", – отметила Астраханцева.
Цена экспериментов?
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с телеканалом Москва 24 подчеркнул, что месячная норма осадков для Дубая в апреле составляет всего три миллиметра. При этом только за понедельник там выпало в семь раз больше.
В целом, по данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за последние сутки в Дубае выпало "полторы столитровых бочки воды на квадратный метр".
Небывалые дожди начались после очередных экспериментов по засеиванию облаков, утверждает Bloomberg (метод включает в себя распыление химических веществ, чтобы вызвать дождь). По данным издания, ОАЭ проводит такие работы с 2002 года с целью решения проблем "водной безопасности", при этом во многих районах нет системы дренажа. Уточняется, что Национальный метеорологический центр страны с воскресенья по понедельник отправил из аэропорта Аль-Айна по меньшей мере семь "сеялок".
В свою очередь, климатолог Фридерика Отто также отметила в разговоре с The Times of India, что, хоть глобальное потепление и могло сыграть в произошедшем свою роль, основная причина – засеивание облаков, особые метеорологическиe условия, которые способствовали дождю, а также отсутствие нормальной дренажной системы.