Очевидцы: жители Дубая спасались от потопа на крышах машин

Сильный ливень обрушился на Объединенные Арабские Эмираты в начале недели. В Дубае большинство городских локаций ушли под воду, работа местного аэропорта была парализована, а госслужащие и учащиеся переведены на онлайн-формат. Рассказы очевидцев и возможные причины разгула стихии – в материале Москвы 24.

Водопад посреди пустыни

Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

В ночь на 16 апреля Объединенные Арабские Эмираты накрыли редкие для региона проливные дожди. Менее чем за 24 часа там выпало примерно 255 миллиметров осадков, рассказали в пресс-службе местного правительства. В ведомстве подчеркнули, что ничего подобного в стране не случалось за последние 75 лет, а непогода сохранится до вечера 17 апреля.

Обстановка также осложнялась грозой и сильным ветром, власти объявили оранжевый уровень погодной опасности.





из сообщения пресс-службы правительства ОАЭ в соцсети X Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории.

По данным СМИ, на севере страны погиб 70-летний мужчина: он был в машине, которую просто смыло наводнением. Управление по ликвидации ЧС, кризисов и стихийных бедствий ОАЭ рекомендовало жителям оставаться дома, сотрудники госучреждений и школьники переведены на дистанционный формат, а в ряде городов пришлось перекрыть дороги из-за подтоплений. Власти также отменили все запланированные футбольные матчи.

Основной удар стихии принял на себя Дубай. По сообщениям очевидцев, многие дороги в городе затопило, полиция советовала автолюбителям временно не садиться за руль. На некоторых участках уровень воды был настолько высок, что подошел даже для купаний: российский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев показал свое мастерство прямо посреди затопленного города, выложив ролик в соцсетях.

Из-за погодных условий прекратилось движение между двумя станциями метро, работа общественного транспорта сильно затруднена. Коммунальные службы пытаются откачать образовавшиеся заливы, но дело осложняется тем, что в засушливой стране инфраструктура не рассчитана на такие осадки, сообщили СМИ.



Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

В воде оказались также площадка крипто-конференции Blockchain Life, где собирался выступить Павел Дуров, и некоторые торговые центры, в том числе Dubai Mall – один из крупнейших в мире. Судя по видео в соцсетях, потоки рушили витрины, а посетителям приходилось прятаться на верхних этажах ТЦ без возможности выбраться наружу.

Сложная обстановка возникла в аэропорту Дубая, который считается одним из крупнейших трансферных хабов в мире. На роликах из соцсетей видно, как самолеты буквально плавали в воде. Прием и вылет рейсов приостановили, пока ситуация с погодой не придет в норму, а около 2,5 тысячи россиян застряли во вторник в аэропорту в ожидании вылета из ОАЭ.

При этом пассажиры пожаловались, что им не выдают горячее питание и воду, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.



Артур Мурадян вице-президент Ассоциации туроператоров России Письмо подготовлено, будет направлено руководству всех ближневосточных перевозчиков, поскольку поступают жалобы от пассажиров о неисполнении международных норм и требований в части обеспечения пассажиров едой и напитками.

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Также из-за непогоды были задержаны рейсы в Дубай из Москвы. В "Аэрофлоте" посоветовали пассажирам следить за онлайн-табло, так как время вылета может меняться. На время задержки самолетов клиентов обеспечат всем необходимым, заверили в авиакомпании.

В целом полноценное восстановление авиасообщения в Дубае может начаться уже вечером 17 апреля, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"Все в воде"

Международный аэропорт Дубая заявил о приостановке приема рейсов из-за непогоды

Житель Дубая Руслан Рахманов прислал в редакцию Москвы 24 ролик, на котором видно практически полностью затопленные автомобили. Кому-то пришлось даже искать спасение на крыше машин.





Руслан Рахманов житель Дубая Утром с женой собрались в посольство России, чтобы семейные дела свои решить. Выехав из нашего билдинга, поняли, что нет пути, уже все – некоторые припаркованные машины не видно.

Любовь Немировская, которая должна была вылетать из Дубая в российскую столицу, рассказала телеканалу Москва 24, что путь до воздушной гавани был крайне непростым.

"Все рейсы отменили, народу в аэропорту много. Добраться до него было сложно, поскольку сильная загруженность на дорогах, очень большие пробки", – поделилась россиянка.

В свою очередь, Мария Астраханцева сообщила телеканалу, что ей добраться до аэропорта не удалось.

"Все в воде – машины плавают, сервисы доставки еды, такси не работают вообще. Ищем контакты в чатах: вроде как ездят какие-то автомобили, которые отвозят людей в разные места. Но очень многие застряли рядом с метро, в Dubai Moll и так далее. Мы вообще без понятия, улетим сегодня или нет. Снять какой-то отель маловероятно <…>, если номера и есть, то заламывают цены. Поэтому мы решили ночевать в лобби гостиницы, но обижены тем, что персонал запретил нам лежать и спать – только сидеть", – отметила Астраханцева.

Цена экспериментов?

Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с телеканалом Москва 24 подчеркнул, что месячная норма осадков для Дубая в апреле составляет всего три миллиметра. При этом только за понедельник там выпало в семь раз больше.



(16 апреля. – Прим. ред.) метеостанция зафиксировала выпадение еще 55 миллиметров осадков. Это очень большие цифры.

Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" На момент нашего разговораметеостанция зафиксировала выпадение еще 55 миллиметров осадков. Это очень большие цифры.

В целом, по данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за последние сутки в Дубае выпало "полторы столитровых бочки воды на квадратный метр".

Небывалые дожди начались после очередных экспериментов по засеиванию облаков, утверждает Bloomberg (метод включает в себя распыление химических веществ, чтобы вызвать дождь). По данным издания, ОАЭ проводит такие работы с 2002 года с целью решения проблем "водной безопасности", при этом во многих районах нет системы дренажа. Уточняется, что Национальный метеорологический центр страны с воскресенья по понедельник отправил из аэропорта Аль-Айна по меньшей мере семь "сеялок".

В свою очередь, климатолог Фридерика Отто также отметила в разговоре с The Times of India, что, хоть глобальное потепление и могло сыграть в произошедшем свою роль, основная причина – засеивание облаков, особые метеорологическиe условия, которые способствовали дождю, а также отсутствие нормальной дренажной системы.