Кинолог Уражевский назвал методы самозащиты от агрессивной собаки

Алабай на самовыгуле напал на женщину с маленькой собакой в Балашихе, сообщили СМИ. До этого огромное охотничье животное убило другую собаку, которую выгуливали подростки. Можно ли защититься от нападения самостоятельно и необходимо ли регулировать сферу владения потенциально опасными породами, разбиралась Москва 24.

"Детские крики и вопли"

Фото: телеграм-канал Балашиха Life

Агрессивный алабай на самовыгуле напал на женщину с собакой во дворе жилого дома в Балашихе. Момент происшествия попал на видео, которое распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как крупный пес набросился на женщину у проезжей части. Пострадавшая пыталась защитить своего питомца, упав на землю и закрыв его собой. На шум и крики о помощи отреагировали прохожие, которые отбили пострадавших. В результате нападения алабай прокусил женщине руку, о травмах, которые получил ее питомец, неизвестно.

Пес в этот момент был без поводка и намордника. По информации МК, хозяин собаки находился рядом, однако не принял никаких мер.

Местные жители сообщили телеканалу Москва 24, что агрессивный алабай давно терроризирует двор. Анастасия Савченко поделилась, что ранее пес напал на маленькую собаку, которую выгуливали две несовершеннолетние девочки.





Анастасия Савченко жительница Балашихи За минуту буквально насмерть эту собаку загрыз. Детские крики и вопли слышали другие люди.

Другая жительница Балашихи Евгения Левкович рассказала телеканалу, что из-за алабая вынуждена выходить на улицу с электрошокером.

"По-другому я не хожу на районе. Очень много хозяев, которые выпускают своих животных без поводков", – поделилась она.

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с телеканалом Москва 24 пояснил, что при встрече с агрессивным животным необходимо позвонить в "112". После этого специальные службы должны забрать животное, добавил он.

В свою очередь, юрист Святослав Зуев отметил в беседе с телеканалом, что, если собака нанесла вред здоровью, необходимо обращаться в полицию.

"Собственник животного, которое стало причиной ранения, будет привлечен к ответственности. В зависимости от тяжести вреда это будет административная или уголовная ответственность", – рассказал юрист телеканалу "Москва 24".

Согласно статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ), для граждан штраф за нападение собаки на человека может составлять от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – до 200 тысяч.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева предложила ввести должность инспектора по вопросам обращения с животными на федеральном уровне. По ее словам, на сегодняшний день нет единого органа, который бы защищал и животных, и людей, контролировал ситуацию и предлагал решения с учетом региональной специфики.

При этом во многих странах действуют специальные меры для владельцев собак. К примеру, в Германии хозяин обязан зарегистрировать животное в налоговой службе и получить регистрационный знак (Hundemarke), который крепится к поводку или ошейнику – выход без него запрещен. Штраф за отсутствие регистрации достигает 10 тысяч евро. А в Испании обязательным является страхование гражданской ответственности для всех собак независимо от породы. Средняя стоимость полиса – 25–30 евро в год, для отдельных пород – до 50 евро. Страховка должна действовать всю жизнь животного, иначе возможны штрафы от 500 евро до 10 тысяч.

Паника только вредит?

Граждане, которые заводят крупных собак, и тем более бойцовских или охранных, должны нести за это полную ответственность. Об этом Москве 24 заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев.





Олег Лебедев зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Не каждому можно доверить условно опасное животное – нужно проходить обучение, чтобы получить на это право. Несовершеннолетние вообще не должны выгуливать опасных и крупных собак. Есть целый ряд других нюансов, потому что такие звери представляют реальную угрозу для окружающих.

При этом Лебедев признал, что действующее законодательство может работать не так, как ожидается, и требуются дополнительные корректировки.

"Возможно, принятых изменений недостаточно и есть еще пробелы. Если появятся конкретные вопросы или обращения, мы обязательно проверим, проанализируем, посоветуемся с юристами и представителями сообщества любителей домашних животных. Эта работа ведется постоянно – и в части совершенствования законодательства, и в части мониторинга правоприменения", – заключил он.

При этом ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с Москвой 24 отметил, что при должном отношении алабай – достаточно уравновешенная порода.

"Алабай – прекрасный охранник, он интеллектуален, умен и корректен в поведении. Случаев, чтобы они просто так лаяли, бросались или нападали на кого-то, я не знаю. Но если алабая отпускают гулять без присмотра, она начинает воспринимать окрестности как свою личную территорию и, естественно, будет ее охранять", – добавил кинолог.

По мнению Уражевского, владельцев, которые отпускают зверей, нельзя допускать к содержанию таких питомцев и они должны нести ответственность по закону, вплоть до административной или уголовной, если будет причинен вред человеку. При этом, по его словам, алабаи могут быть смешаны, например, с кавказскими овчарками, и тогда собака будет проявлять большую агрессию, порой даже бросаясь на хозяев.

"Если же говорить о породном алабае, он не побежит на чужую территорию и не нападет просто так. Если собака воспитывалась в адекватной семье, она никогда не проявит агрессию в присутствии хозяина, даже если кто-то попытается ее погладить", – пояснил эксперт.

Столкнувшись с крупной агрессивной собакой, главное правило, по его словам, не бежать и не размахивать руками, что только спровоцирует нападение.





Владимир Уражевский ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Нужно медленно отступать к укрытию – высокому забору, дереву, двери, позвать на помощь. Детей нельзя отпускать на улицу без присмотра в таких районах. В зонах риска полезно носить с собой перцовый баллончик – он может спасти жизнь. Даже обычный парфюм, распыленный в морду собаке, иногда помогает. Но главное – не провоцировать и постараться укрыться.

Если же произошла драка между собаками, разжать челюсти нападающему животному руками почти невозможно.

"Для этого нужна специальная палка, которую вставляют между зубов и нажимают на язык. Но никто не ходит с таким приспособлением. Если нападение происходит на человека, взрослый мужчина с опытом может справиться с собакой – были случаи, когда люди применяли силу и спасались. Но женщине или ребенку это сделать крайне тяжело", – добавил Уражевский.

Именно поэтому владельцы, выпускающие животных, должны нести ответственность и компенсировать все материальные расходы. Пока существует безнаказанность и безответственность, такие ситуации могут повторяться, заключил эксперт.

