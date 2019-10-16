Почему жители Архангельска устроили самосуд над предполагаемым "маньяком"

В Архангельске горожане устроили самосуд над предполагаемым маньяком. 35-летнего Александра Ваджибова выволокли из квартиры, привязали к столбу и избили. Учинивших над ним расправу уже задержали, а самого мужчину отпустили. Выясняем, почему местные жители решили не дожидаться помощи от правоохранителей.

Маньяк или жертва?

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В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как жители микрорайона Цигломень в Архангельске привязали к столбу и побили мужчину. Таким образом горожане устроили самосуд над предполагаемым преступником. По их мнению, именно Александр Ваджибов нападал с ножом на женщин и детей. По крайней мере, об этом свидетельствуют показания людей, в числе которых и заявление местной жительница Юлии Черемушкиной.

"Он нападал на женщин в темное время суток, отбирал деньги или банковские карты, душил, наносил увечья людям, нападал с ножом, также угрожал детям. В общем много чего произошло у нас в Цигломени за последние 1,5 месяца", – пояснила она.

Другая местная жительница – София Богаткина – отметила, что первое нападение, предположительно, произошло у 73-й школы, поскольку "там в темное время суток достаточно безлюдно и, соответственно, проще напасть".

"Нападал он на девушек, пожилых женщин, подростков и так далее. Избивал и отбирал сумочки. Одна избитая сейчас в больнице лежит с переломом. В полицию обращались с заявлением, но это довольно проблематично, потому что в поселке нет опорного пункта полиции", – жалуется она.





София Богаткина местная жительница Женщины предложили мужчинам в свободное время по вечерам патрулировать поселочную территорию. В один из таких вечеров мужичка-то этого и поймали. Привязали к столбу, вызвали полицию и публично избили.

По мнению местной жительницы, отсутствие действий правоохранительных органов на территории микрорайона "стало последней каплей, за которой последовал самосуд".

При этом на видео, снятом очевидцами, привязанный к столбу мужчина заявляет, что ничего подобного не делал.

Что же касается правоохранителей, то они отрапортовали, что в воскресенье, 13 октября, около 18:30 в полицию Архангельска поступила информация о нападении.





пресс-служба УМВД России по Архангельской области Поступило сообщение о том, что в квартиру дома по улице Севстрой проникли трое неизвестных и, угрожая физической расправой, увели в неизвестном направлении проживающего там 35-летнего мужчину.

После инцидента правоохранители задержали трех человек, которые, предположительно, избили Ваджибова, причем один из них ранее был неоднократно судим. "Какими бы намерениями не руководствовались трое молодых людей, они совершили уголовное преступление", – добавили в полиции.

В свою очередь, Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении четырех "линчевателей". Всем подозреваемым от 26 до 37 лет, теперь они проходят по статье о похищении человека группой лиц.

По версии следователей, в субботу вечером четверо мужчин приехали на автомобиле к дому пострадавшего и заставили выйти, угрожая монтировкой. На улице его избили и засунули в багажник. После этого 35-летнего жителя Архангельска отвезли на улицу Мира, вытащили из багажника и при помощи буксировочного троса привязали к столбу линии электропередач.

Во время допроса мужчины частично признали свою вину. Они объяснили следователю свой поступок тем, что хотели разобраться с обидчиком, который, по их мнению, приставал к женщинам и занимался воровством. При этом отмечается, что следователи будут проверять данную информацию.

Попытка совершить самосуд Попытка совершить самосуд произошла недавно в Саратове. Там местные жители пытались отбить подозреваемого в убийстве девятилетней девочки у полиции, поскольку хотели отомстить за смерть ребенка. Чтобы доставить 35-летнего Михаила Туватина в участок, правоохранителям фактически пришлось пробиваться через разъяренную толпу. А некоторые люди даже пытались атаковать полицейский автомобиль, предполагая, что мужчина в нем находится. Известен также случай, когда житель Северной Осетии Виталий Калоев убил авиадиспетчера, из-за которого погибли его жена и двое детей. В 2002 году из-за ошибки специалиста в воздухе столкнулись самолеты ТУ-154М и Boeing-757. Жертвами катастрофы стали больше 70 человек. Спустя полтора года Калоев убил авиадиспетчера и был приговорен к восьми годам тюрьмы. Но летом 2007 года ему смягчили приговор, а в ноябре того же года он покинул место заключения досрочно.



Почему люди решаются на самосуд?

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Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал Москве 24, что к самосуду часто приводят страх и ощущение беспомощности.

"Сложности всех этих ситуаций в том, что одна часть людей чувствует себя безнаказанной, а вторая – беззащитной. Это основной механизм, который приводит к мыслям о самосуде", – пояснил специалист.

По его словам, люди так поступают, потому что видят, по их мнению, случаи несправедливости и безнаказанности в своей жизни и в материалах СМИ.





Александр Федорович врач-психотерапевт Люди находятся в стрессе. Когда тут разбираться, кто виноват? Ведь эмоция – наипервейший враг разума. У людей просто нет ни сил, ни времени разбираться, эмоции зашкаливают, "мозг вылетает".

"Они не верят в то, что правонарушитель будет наказан. Это все накручивается, напряженность растет, и люди реагируют таким образом. Саратовская история с убитой девочкой также провоцирует напряженность, агрессию. Люди чувствуют некую общность и думают, что никто ничего делать не будет, что сейчас выяснится: преступник сумасшедший. Для них тяжело и больно все это видеть", – отметил Федорович.

В свою очередь, адвокат Мария Ярмуш добавила, что "линчевателей" за их действия могут наказать по всей строгости закона.



Фото: соцсети

"Они похитили человека и побили – это тяжкая статья. Единственное – аморальное или противоправное поведение жертвы может быть учтено судом при вынесении приговора как смягчающее обстоятельство. Но для начала нужно доказать, что он маньяк", – подчеркнула она.

По ее словам, несмотря на общественный резонанс, люди не должны заниматься самосудом, потому что они сами станут преступниками.





Мария Ярмуш адвокат Не надо подменять своими действиями правоохранительные органы, суд и осуществлять "правосудие". Потому что "суд Линча" запрещен и является преступлением.

"Я думаю, что волна выступлений и эмоциональных проявлений среди граждан происходит после убийства девочки в Саратове. Люди все это почитали и посчитали, что государство ничего не делает, полиция бездействует. А они могут пойти сами вершить правосудие. Но, как мы понимаем, к ответственности будут привлечены в первую очередь эти граждане", – заключила собеседница Москвы 24.