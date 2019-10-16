Почему жители Архангельска устроили самосуд над предполагаемым "маньяком"

В Архангельске горожане устроили самосуд над предполагаемым маньяком. 35-летнего Александра Ваджибова выволокли из квартиры, привязали к столбу и избили. Учинивших над ним расправу уже задержали, а самого мужчину отпустили. Выясняем, почему местные жители решили не дожидаться помощи от правоохранителей.
Маньяк или жертва?
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как жители микрорайона Цигломень в Архангельске привязали к столбу и побили мужчину. Таким образом горожане устроили самосуд над предполагаемым преступником. По их мнению, именно Александр Ваджибов нападал с ножом на женщин и детей. По крайней мере, об этом свидетельствуют показания людей, в числе которых и заявление местной жительница Юлии Черемушкиной.
"Он нападал на женщин в темное время суток, отбирал деньги или банковские карты, душил, наносил увечья людям, нападал с ножом, также угрожал детям. В общем много чего произошло у нас в Цигломени за последние 1,5 месяца", – пояснила она.
Другая местная жительница – София Богаткина – отметила, что первое нападение, предположительно, произошло у 73-й школы, поскольку "там в темное время суток достаточно безлюдно и, соответственно, проще напасть".
"Нападал он на девушек, пожилых женщин, подростков и так далее. Избивал и отбирал сумочки. Одна избитая сейчас в больнице лежит с переломом. В полицию обращались с заявлением, но это довольно проблематично, потому что в поселке нет опорного пункта полиции", – жалуется она.
По мнению местной жительницы, отсутствие действий правоохранительных органов на территории микрорайона "стало последней каплей, за которой последовал самосуд".
При этом на видео, снятом очевидцами, привязанный к столбу мужчина заявляет, что ничего подобного не делал.
Что же касается правоохранителей, то они отрапортовали, что в воскресенье, 13 октября, около 18:30 в полицию Архангельска поступила информация о нападении.
После инцидента правоохранители задержали трех человек, которые, предположительно, избили Ваджибова, причем один из них ранее был неоднократно судим. "Какими бы намерениями не руководствовались трое молодых людей, они совершили уголовное преступление", – добавили в полиции.
В свою очередь, Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении четырех "линчевателей". Всем подозреваемым от 26 до 37 лет, теперь они проходят по статье о похищении человека группой лиц.
По версии следователей, в субботу вечером четверо мужчин приехали на автомобиле к дому пострадавшего и заставили выйти, угрожая монтировкой. На улице его избили и засунули в багажник. После этого 35-летнего жителя Архангельска отвезли на улицу Мира, вытащили из багажника и при помощи буксировочного троса привязали к столбу линии электропередач.
Во время допроса мужчины частично признали свою вину. Они объяснили следователю свой поступок тем, что хотели разобраться с обидчиком, который, по их мнению, приставал к женщинам и занимался воровством. При этом отмечается, что следователи будут проверять данную информацию.
Известен также случай, когда житель Северной Осетии Виталий Калоев убил авиадиспетчера, из-за которого погибли его жена и двое детей. В 2002 году из-за ошибки специалиста в воздухе столкнулись самолеты ТУ-154М и Boeing-757. Жертвами катастрофы стали больше 70 человек. Спустя полтора года Калоев убил авиадиспетчера и был приговорен к восьми годам тюрьмы. Но летом 2007 года ему смягчили приговор, а в ноябре того же года он покинул место заключения досрочно.
Почему люди решаются на самосуд?
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал Москве 24, что к самосуду часто приводят страх и ощущение беспомощности.
"Сложности всех этих ситуаций в том, что одна часть людей чувствует себя безнаказанной, а вторая – беззащитной. Это основной механизм, который приводит к мыслям о самосуде", – пояснил специалист.
По его словам, люди так поступают, потому что видят, по их мнению, случаи несправедливости и безнаказанности в своей жизни и в материалах СМИ.
"Они не верят в то, что правонарушитель будет наказан. Это все накручивается, напряженность растет, и люди реагируют таким образом. Саратовская история с убитой девочкой также провоцирует напряженность, агрессию. Люди чувствуют некую общность и думают, что никто ничего делать не будет, что сейчас выяснится: преступник сумасшедший. Для них тяжело и больно все это видеть", – отметил Федорович.
В свою очередь, адвокат Мария Ярмуш добавила, что "линчевателей" за их действия могут наказать по всей строгости закона.
"Они похитили человека и побили – это тяжкая статья. Единственное – аморальное или противоправное поведение жертвы может быть учтено судом при вынесении приговора как смягчающее обстоятельство. Но для начала нужно доказать, что он маньяк", – подчеркнула она.
По ее словам, несмотря на общественный резонанс, люди не должны заниматься самосудом, потому что они сами станут преступниками.
"Я думаю, что волна выступлений и эмоциональных проявлений среди граждан происходит после убийства девочки в Саратове. Люди все это почитали и посчитали, что государство ничего не делает, полиция бездействует. А они могут пойти сами вершить правосудие. Но, как мы понимаем, к ответственности будут привлечены в первую очередь эти граждане", – заключила собеседница Москвы 24.