Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:19

Главная / Новости /

У потерявшего семью в авиакатастрофе Виталия Калоева родилась двойня

Прототип главного героя фильма "Непрощенный" вновь стал отцом

общество

13:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

У жителя Северной Осетии Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году семью, родилась двойня, сообщает "Российская газета".

У Калоева и его второй жены Ирины родились сын и дочка. Они чувствуют себя хорошо. Близкий друг семьи Калоевых рассказал, что имена для детей еще не выбрали.

"Для Виталия и Ирины это очень большое событие, особенно учитывая все, что они пережили. Поэтому они стараются оградить свою семью от излишнего внимания сейчас", – отметил он.

Друг семьи добавил, что после произошедшей трагедии, когда Калоев потерял семью, повторный брак для него был утешением, хотя он продолжает скорбеть по погибшим.

Виталию 62 года, его супруге – около 40 лет, ранее она не была замужем, и у нее не было детей.

Авиакатастрофа над Боденским озером в Германии произошла в 2002 году – из-за ошибки авиадиспетчера в воздухе столкнулись самолеты ТУ-154М и Boeing-757.

Жертвами стали 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Спустя полтора года он убил совершившего ошибку авиадиспетчера и был приговорен к восьми годам тюрьмы за умышленное убийство.

Летом 2007 года Калоеву смягчили приговор. В ноябре он покинул тюрьму досрочно.

О трагедии над Боденским озером и судьбе Виталия Калоева сняли два художественных фильма – голливудский "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и российский "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым режиссера Сарика Андреасяна.

общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика