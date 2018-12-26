У потерявшего семью в авиакатастрофе Виталия Калоева родилась двойня

У жителя Северной Осетии Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году семью, родилась двойня, сообщает "Российская газета".
У Калоева и его второй жены Ирины родились сын и дочка. Они чувствуют себя хорошо. Близкий друг семьи Калоевых рассказал, что имена для детей еще не выбрали.
"Для Виталия и Ирины это очень большое событие, особенно учитывая все, что они пережили. Поэтому они стараются оградить свою семью от излишнего внимания сейчас", – отметил он.
Друг семьи добавил, что после произошедшей трагедии, когда Калоев потерял семью, повторный брак для него был утешением, хотя он продолжает скорбеть по погибшим.
Виталию 62 года, его супруге – около 40 лет, ранее она не была замужем, и у нее не было детей.
Авиакатастрофа над Боденским озером в Германии произошла в 2002 году – из-за ошибки авиадиспетчера в воздухе столкнулись самолеты ТУ-154М и Boeing-757.
Жертвами стали 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Спустя полтора года он убил совершившего ошибку авиадиспетчера и был приговорен к восьми годам тюрьмы за умышленное убийство.
Летом 2007 года Калоеву смягчили приговор. В ноябре он покинул тюрьму досрочно.
О трагедии над Боденским озером и судьбе Виталия Калоева сняли два художественных фильма – голливудский "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и российский "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым режиссера Сарика Андреасяна.
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