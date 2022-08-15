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Что известно об отравлении жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в Москве

"Запахов не было": что известно об отравлении жильцов пятиэтажки в Люблине
происшествиягород

Три человека отравились неизвестным веществом в одной из столичных пятиэтажек на проспекте 40 лет Октября. Всего из дома эвакуировали около 40 жителей. Что могло стать причиной – в материале Москвы 24.

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Угрозы для жизни нет

К дому номер 11 на проспекте 40 лет Октября в Люблине экстренные службы были вызваны вечером 14 августа: за помощью с подозрением на отравление обратились две женщины и мужчина. Все они члены одной семьи.

Сам дом сразу отключили от электричества, а на улицу эвакуировали около 40 человек. Сначала всех разместили в автобусах, позже жильцов перевезли в пункт временного размещения на базе Культурного центра имени Астахова.

По данным департамента здравоохранения Москвы, две женщины были доставлены в больницу с признаками отравления, мужчина от госпитализации отказался. В Депздраве также уточнили, что одну из пострадавших в состоянии средней тяжести уже перевели в обычную палату, вторую женщину выписали. Кроме того, в ведомстве опровергли информацию об отравлении медиков, которые работали на месте.

Предварительно, члены семьи отравились неизвестным газом, рассказали в Роспотребнадзоре. В свою очередь, информацию о том, что причиной отравления мог стать сетевой газ, опровергли в комплексе городского хозяйства Москвы. Жильцам уже разрешили вернуться в свои квартиры.

Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится тактическое вентилирование подъездов. Лабораторией Мосгаза утечек сетевого газа не обнаружено.
Комплекс городского хозяйства Москвы

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Никаких запахов не было"

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

По данным СМИ, из дома госпитализировали 23-летнюю девушку и ее мать. Одна из пострадавших рассказала "360", что перед тем, как потерять сознание, она ничего не почувствовала. От чего именно ей стало плохо, она тоже не знает. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, из которой она уже вышла.

Никаких предположений нет. Никаких ни запахов, ни чего-то еще нет и не было вчера. Я потеряла сознание, ушла в (медикаментозную) кому, меня забрали в реанимацию. Ночь <…> еще в Склифе.
пострадавшая от отравления в доме на проспекте 40 лет Октября

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, причиной отравления мог стать углекислый газ. При этом ряд СМИ утверждает, что инцидент мог произойти из-за синильной кислоты (она может содержаться, к примеру, в средствах против грызунов и насекомых, в табачном дыме и на различных химических вредных производствах).

Также рассматривается версия, по которой жильцы пятиэтажки отравились из-за скопления метана в канализации. Но, как правило, оно не выходит за пределы системы благодаря гидрозатворам, сообщает газета "Известия".

В настоящий момент эксперты Роспотребнадзора проводят исследования проб воздуха в стационарных условиях. Прокуратура Москвы поставила ситуацию на контроль.

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