Родственница рассказала о семье с Урала, в которой при пожаре погибло пятеро детей

В Свердловской области в частном доме, где жила многодетная семья, разгорелся сильный пожар. В огне погибли пятеро детей, еще два ребенка и двое взрослых получили ожоги. Рассказываем подробности происшествия, а также что известно о семье.



Из семерых детей выжили только двое

Трагедия произошла в селе Бызово Свердловской области, расположенном в 67 километрах от Нижнего Тагила. Частный дом на Рябиновой улице загорелся 15 апреля около 01:45 (по московскому времени в 23:45 14 апреля). Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных одноэтажное здание было полностью охвачено огнем, а также рухнула кровля.

"Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой – огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома. В 02:20 пожарным удалось локализовать пожар. В 03:01 открытое горение было ликвидировано", – заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.

В результате происшествия погибли пять маленьких детей: девочка 2013 года рождения и четыре мальчика 2014, 2016, 2019 и 2021 года рождения.

Еще два ребенка – мальчик 2017 года рождения и девочка 2021 года рождения, чей близнец умер во время пожара, – получили ожоги 8 и 10% тела. Их доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. В пресс-службе Минздрава Свердловской области рассказали о состоянии детей.





пресс-служба Минздрава Свердловской области Дети доставлены в городскую детскую больницу № 9... Мальчик трех лет в состоянии тяжелом, девочка 1 год и 3 месяца в состоянии средней тяжести.

Сейчас правоохранители рассматривают сразу несколько причин, которые могли спровоцировать ЧП. В частности, ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности. Также к трагедии могло привести возгорание одной из построек во дворе, с которой огонь перешел на жилой дом, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что сгоревший дом построили в 1957 году, он был с печным отоплением. Совсем недавно в связи с ветхостью печь заменили на новую. Хозяйка приобрела здание на средства материнского капитала. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял его расследование на контроль.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать медпомощь пострадавшим, а также проработать в регионе дополнительные меры охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей.



Мать злоупотребляла спиртным, но исправилась

После трагедии в селе Бызово региональная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, семья не состояла на учете в органах системы профилактики. Однако от МЧС поступила противоположная информация.

"Семья находилась на учете социальной службы, неоднократно инспекторами надзорной деятельности МЧС России проводились разъяснительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности", – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В региональном главке МВД также уточнили, что семья состояла на учете в полиции, однако позднее была с него снята.





Валерий Горелых начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Мать сначала злоупотребляла спиртными напитками, но потом встала на правильный путь и завязала, поэтому сняли (с учета. – Прим. ред.).

Также в полиции пояснили, что женщина родила детей от разных отцов. Один из них в настоящее время отбывает наказание в колонии за ДТП с тяжкими последствиями и за кражи.

В свою очередь, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал, что семье в 2019 году был передан автономный пожарный извещатель. Однако пока неизвестно, сработал ли он. Министр также заверил, что условия проживания семьи регулярно проверяли, она получала все меры поддержки. С его слов, пострадавшим сейчас оказывается вся требуемая помощь. Кроме того, власти решают вопрос с новым жильем для выживших.

Родственники и знакомые в целом положительно отзываются о матери детей. В частности, друзья ее детства утверждают, что та "временами была очень шебутной, но деток любила", передает сайт "Комсомольской правды". Племянница женщины Светлана Фалалеева отметила, что семья была нормальной: "Вчера с ними разговаривала, все нормально было, трезвые".





Светлана Фалалеева племянница матери детей Постоянно все покупала детям, они ни в чем не нуждались. Первый муж у нее умер, его насмерть сбил мотоциклист. Второй – сидит в колонии, а с третьим она в гражданском браке.

Кроме того, племянница матери детей заявила, что, вероятно, причиной пожара мог быть поджог. "Проводку меняли полгода назад. Возможно, это был поджог. Не знаю, кому надо было поджигать... Конфликтов у них ни с кем из соседей не было", – поделилась она своей версией с журналистами.

Что на самом деле спровоцировало трагедию, еще предстоит разобраться следователям. Вместе с тем власти Горноуральского городского округа Свердловской области объявили 15 апреля траурным днем.