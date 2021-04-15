Родственница рассказала о семье с Урала, в которой при пожаре погибло пятеро детей

В Свердловской области в частном доме, где жила многодетная семья, разгорелся сильный пожар. В огне погибли пятеро детей, еще два ребенка и двое взрослых получили ожоги. Рассказываем подробности происшествия, а также что известно о семье.
Из семерых детей выжили только двое
Трагедия произошла в селе Бызово Свердловской области, расположенном в 67 километрах от Нижнего Тагила. Частный дом на Рябиновой улице загорелся 15 апреля около 01:45 (по московскому времени в 23:45 14 апреля). Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных одноэтажное здание было полностью охвачено огнем, а также рухнула кровля.
"Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой – огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома. В 02:20 пожарным удалось локализовать пожар. В 03:01 открытое горение было ликвидировано", – заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.
В результате происшествия погибли пять маленьких детей: девочка 2013 года рождения и четыре мальчика 2014, 2016, 2019 и 2021 года рождения.
Еще два ребенка – мальчик 2017 года рождения и девочка 2021 года рождения, чей близнец умер во время пожара, – получили ожоги 8 и 10% тела. Их доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. В пресс-службе Минздрава Свердловской области рассказали о состоянии детей.
Сейчас правоохранители рассматривают сразу несколько причин, которые могли спровоцировать ЧП. В частности, ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности. Также к трагедии могло привести возгорание одной из построек во дворе, с которой огонь перешел на жилой дом, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Известно, что сгоревший дом построили в 1957 году, он был с печным отоплением. Совсем недавно в связи с ветхостью печь заменили на новую. Хозяйка приобрела здание на средства материнского капитала. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял его расследование на контроль.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать медпомощь пострадавшим, а также проработать в регионе дополнительные меры охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей.
Мать злоупотребляла спиртным, но исправилась
После трагедии в селе Бызово региональная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, семья не состояла на учете в органах системы профилактики. Однако от МЧС поступила противоположная информация.
"Семья находилась на учете социальной службы, неоднократно инспекторами надзорной деятельности МЧС России проводились разъяснительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности", – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В региональном главке МВД также уточнили, что семья состояла на учете в полиции, однако позднее была с него снята.
Также в полиции пояснили, что женщина родила детей от разных отцов. Один из них в настоящее время отбывает наказание в колонии за ДТП с тяжкими последствиями и за кражи.
В свою очередь, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал, что семье в 2019 году был передан автономный пожарный извещатель. Однако пока неизвестно, сработал ли он. Министр также заверил, что условия проживания семьи регулярно проверяли, она получала все меры поддержки. С его слов, пострадавшим сейчас оказывается вся требуемая помощь. Кроме того, власти решают вопрос с новым жильем для выживших.
Родственники и знакомые в целом положительно отзываются о матери детей. В частности, друзья ее детства утверждают, что та "временами была очень шебутной, но деток любила", передает сайт "Комсомольской правды". Племянница женщины Светлана Фалалеева отметила, что семья была нормальной: "Вчера с ними разговаривала, все нормально было, трезвые".
Кроме того, племянница матери детей заявила, что, вероятно, причиной пожара мог быть поджог. "Проводку меняли полгода назад. Возможно, это был поджог. Не знаю, кому надо было поджигать... Конфликтов у них ни с кем из соседей не было", – поделилась она своей версией с журналистами.
Что на самом деле спровоцировало трагедию, еще предстоит разобраться следователям. Вместе с тем власти Горноуральского городского округа Свердловской области объявили 15 апреля траурным днем.