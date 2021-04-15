В Минздраве рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре на Урале

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Двух детей, выживших при пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом, доставили в Екатеринбург, сообщает РИА Новости.

Детей доставили в городскую детскую больницу № 9. Мальчик трех лет находится в тяжелом состоянии. Девочка чуть старше года – в состоянии средней тяжести.

Пожар охватил дом в деревне Бызово на Рябиновой улице. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. В пожаре погибли пять детей, двое взрослых и двое детей были госпитализированы.

Власти Горноуральского городского округа Свердловской области объявили четверг, 15 апреля, траурным днем. По факту гибели детей при пожаре прокуратура Пригородного района проводит проверку. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщил, что причиной возгорания могли стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности.

Горелых также сообщил, что мать семерых детей, пятеро из которых погибли, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем.