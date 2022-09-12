Юрист рассказала, как накажут отца за угрозы сбросить ребенка с 13-го этажа

В Москве арестовали мужчину, который 12 сентября едва не скинул с балкона свою годовалую дочь. Сам обвиняемый признался, что в момент преступления был под действием наркотиков, а соседи рассказали, что не раз замечали его в неадекватном состоянии. Какое наказание ждет отца девочки – в материале Москвы 24.



Мычал и сопротивлялся

Мужчину с ребенком на руках заметили на балконе 13-го этажа одного из домов на улице Городецкой в Новокосине 12 сентября. На видео очевидцев слышно, как он угрожает скинуть девочку вниз. В руке у него в тот момент был нож. Сам балкон не остеклен, и мужчина не раз перевешивал девочку через перила.

Очевидцы на всякий случай развернули под окнами одеяло, но в итоге эта помощь не понадобилась: мужчину успели задержать лейтенант полиции Николай Коновалов и младший сержант Юрий Ходацкий. Сама девочка не пострадала. Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился наградить полицейских за этот поступок.





Николай Коновалов лейтенант полиции Приехали незамедлительно, поднялись на этаж, дверь была закрыта. Тут подъехали службы спасения, я через соседнее окно залез. И взяли уже его, и провели задержание.

На опубликованном МВД видео сразу после задержания 27-летний мужчина все время раскачивается и не может внятно ответить на вопросы о себе и своем поступке. Пока его вели к полицейской машине, он пытался сопротивляться. Также прокуратура Москвы опубликовала кадры из квартиры: на них виден беспорядок в комнате и что стекло балконной двери разбито.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Также столичная прокуратура проверит работу органов системы профилактики, так как мать девочки ранее уже состояла на учете (в семье воспитывается еще один ребенок).

Свою вину мужчина признал, суд отправил его в СИЗО до 12 ноября. Кроме того, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, а сам он не стал отрицать, что с дочерью на балконе был в состоянии наркотического опьянения.

Также выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за кражи и оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. При этом судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена.

"Что-то покуривает"

Мать ребенка рассказала, что вернулась домой, когда в квартире уже работали сотрудники полиции. На кадрах опубликованного МВД видео она благодарит полицию и соседей за спасение дочери. По ее словам, когда муж начал буянить, она пошла на молочную кухню.

"Позвонила ему, говорю, молочная кухня тут закрыта, я пойду на другую. Он мне не поверил, придумал что-то. Говорит, с кем ты там, приходите все. Созванивалась с ним, он что-то орал, как будто махал по воздуху руками, с кем-то как будто дрался. Короче, не знаю, белая горячка", – поделилась девушка.





мать девочки А потом он мне говорит: "Все, сейчас с дочкой выброшусь. Все, давай, пока".

Дядя задержанного назвал своего родственника "хорошим, но потерянным парнем", сообщает "Газета.ру". Мужчина в курсе его проблем с запрещенными веществами. "Был в мае в Москве, он меня встретил, мы провели целый день вместе. Я видел, что он уставший, лицо в болячках. Проговорился мне, что что-то покуривает. Я его пожурил за это дело. На самом деле очень хороший парень, но потерянный. Где-то с детства приоритеты неправильно расставлены", – сказал он.

О зависимости обвиняемого заявляют и его соседи. Одна из местных жительниц Лиа Ворончук рассказала телеграм-каналу SHOT, что мужчина постоянно искал что-то в траве. "Он такой, дергается, грубоватый. Иногда здесь бегал, кричал. С кем-то разговаривал, но никого рядом не было", – поделилась соседка.

Другая местная жительница Евгения сообщила журналистам, что не раз видела отца и мать детей пьяными. Про эту семью нельзя сказать ничего хорошего, отметила она.

Возможное наказание

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

С учетом того, что преступление (покушение на убийство) совершено против малолетнего ребенка, ответственность будет более строгой, рассказала Москве 24 юрист Елена Пономарева.





Елена Пономарева юрист Скорее всего, ему будет назначено около 8–10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Если он был ранее судим, привлекался к уголовной ответственности, это негативно будет рассматриваться судом, ему назначат более строгое наказание. Также его нахождение в состоянии наркотического опьянения, безусловно, говорит о том, что он должен нести более строгую ответственность", – считает она.

В случае признания мужчины виновным наверняка будет рассматриваться вопрос о лишении его родительских прав, подчеркнула эксперт. Кроме того, в данном деле в целом придется решать судьбу детей, которые живут в этой семье. "Если будет установлено, что мать тоже злоупотребляет наркотиками или алкоголем, органы опеки должны выйти с самостоятельным исковым заявлением о лишении родительских прав. Но в любом случае сначала это будет ограничение и передача детей в специальное учреждение либо одному из родственников, который возьмет на себя функцию опекуна на период расследования и рассмотрения дела судом", – объяснила юрист.

Органам опеки будет грозить ответственность, если они знали о проблемах в этой семье, но не приняли никаких мер. В этом случае в отношении должностных лиц обязательно организуют проверку, добавила Пономарева.