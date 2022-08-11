Раскрыты подробности задержания матери из Екатеринбурга, продавшей семилетнего сына

В Екатеринбурге 9 августа правоохранители задержали мать, попытавшуюся продать собственного семилетнего сына. За ребенка она надеялась получить 300 тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей было предъявлено обвинение. Разбираемся, почему она пошла на такой шаг, а также какое наказание может получить.



Оперативный эксперимент

Фото: телеграм-канал Baza

Временно неработающая жительница Екатеринбурга опубликовала объявление о продаже своего семилетнего сына в конце июля в одной из соцсетей, рассказали в СУ СК России по Свердловской области. В переговоры, которые длились несколько недель, с ней вступила подставная покупательница из Москвы. За ребенка мать попросила 300 тысяч рублей. Когда договоренность была достигнута, правоохранители провели оперативный эксперимент.

Во вторник, 9 августа, в одном из екатеринбургских торговых центров женщине передали часть оговоренной суммы. Сразу после этого подозреваемая была задержана. Она во всем призналась, не став отпираться, уточнили в региональном управлении СК. Против матери возбудили уголовное дело, предъявив обвинение по статье "Торговля в отношении несовершеннолетнего". По ней женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сама она утверждала, что пошла на такой шаг из-за тяжелого материального положения.





Валерий Горелых руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Верится в эту версию с трудом, так как ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере порядка 120 тысяч рублей. Семья проживала в двухкомнатной съемной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося.

В региональном главке МВД добавили, что, помимо семилетнего мальчика, в семье воспитываются еще двое детей: дочь и сын. Муж женщины якобы был не в курсе о ее планах продать ребенка. Отмечается, что мальчика поместили в больницу для оказания медпомощи, вопрос о его дальнейшем месте пребывания решается. Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что будет проведена проверка на предмет соблюдения прав всех детей из этой семьи.



"В момент прощания потекли слезы"

Фото: телеграм-канал Baza

В поле зрения правоохранителей жительница Екатеринбурга попала благодаря волонтерскому движению, занимающемуся борьбой с современным рабством. Через своих подписчиков они обнаружили объявление о продаже ребенка. "В группах "ВК" по усыновлению эта мать прямо в комменты писала: "Продам", – рассказали волонтеры.

Впоследствии одна из сотрудниц движения и выступила подставным покупателем. В ходе переписки с женщиной волонтеры выяснили, что семилетний мальчик был ребенком от первого брака, а двое других детей – от второго. Со слов матери, ее новый супруг был против неродного сына, поэтому пара решила продать мальчика, чтобы заодно и рассчитаться со своими долгами.

"Она сказала, что у ее мамы была операция и, чтобы оплатить ее, она заняла у кого-то деньги. Чтобы рассчитаться с этим долгом, она и решила продать сына", – цитирует "КП-Екатеринбург" сотрудницу волонтерского движения Арину Файрушину.

По ее словам, за "покупку" ребенка пришлось побороться, потому что были и другие желающие.





Арина Файрушина сотрудница волонтерского движения Мы видели, что ей на стене в соцсети пишут другие люди, готовые забрать ребенка. И она сама об этом говорила, что у нее есть и другие варианты, кому продать мальчика.

Во время сделки в торговом центре вместе с волонтером находилась сотрудница полиции, которая выдавала себя за тетю покупательницы.

"Мать мальчика сказала ему, что его заберет родной отец со своей новой женой. Мальчик ждал этой встречи и якобы хотел уехать. Он сидел спокойно. В момент прощания у матери потекли слезы. Видно было, что она эмоционально расстроена. Мальчик – нет. Он не плакал впоследствии. Сложилось впечатление, что он не понимал, что происходит", – добавила Файрушина.



Травма на всю жизнь?

Даже если представить, что мать не продала бы ребенка, а отдала кровному отцу, для мальчика это все равно было бы травмой, рассказала Москве 24 детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

"Ребенок видит, что мама не борется за него, не пытается оставить у себя, а отдает. Приходит понимание, что от него ничего не зависит, и ощущение внутреннего обесценивания, когда родители сами решают, как им распоряжаться", – объясняет специалист.

В тот момент, когда ребенок поймет, что его продали, он также будет травмирован.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт Как правило, ребенок в такие моменты испытывает вспышку гнева, злость, горечь, переживания. Такое сильное переживание вполне может отразиться на том, что он начнет заикаться или испытывать проявление тика.

Впоследствии мальчик может оправиться от предательства, однако выработать негативное отношение к женщинам, продолжает психолог. Это, в свою очередь, способно помешать ему завести семью.

Наумова добавила, что ребенку, пережившему такой стресс, обязательно необходимо обеспечить психологическое сопровождение. По ее словам, семь лет – это уже достаточно осознанный возраст, чтобы без ущерба узнать правду о попытках матери избавиться от сына.

