Соседи убитых в Тольятти девочек рассказали о конфликтах в семье

Тела двух девочек с ножевыми ранениями нашли на балконе одной из квартир Тольятти в Самарской области. По данным следствия, подозреваемая – их старшая 13-летняя сестра, ей уже назначена психоневрологическая экспертиза. Подробнее о происшествии – в материале Москвы 24.

Убила и ушла гулять

Фото: СУ СК России по Самарской области

Об убийстве девочек двух и пяти лет в Тольятти стало известно вечером 8 октября.



из сообщения СУ СК по Самарской области В одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти – множественными ножевыми ранениями шеи и туловища.

Главной подозреваемой по делу проходит сводная сестра убитых – 13-летняя школьница практически сразу дала признательные показания.

По данным СМИ, в семье воспитывались несколько детей от разных браков: двое старших – 41-летней Ирины, а младшие были детьми ее нынешнего сожителя, 32-летнего Юрия. 8 октября взрослые уехали по делам и оставили малышей одних со сводной 13-летней сестрой. Позднее выяснилось, что мать и отец детей отлучились на допрос по делу о незаконном проникновении в жилье – заявление подавала сама женщина на своего сожителя.

"Он бил ее, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали", – уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Уже вечером, пока взрослые еще были в полиции, домой вернулась 10-летняя дочь Ирины и обнаружила младших убитыми, после чего сразу связалась с матерью. При этом присматривавшей за малышами школьницы дома не было.

Вернувшиеся домой взрослые сразу попытались связаться с подростком. Выяснилось, что она гуляла и на вопросы матери, знает ли, что произошло дома, прислала сообщение: "Это я! Аахахах".

На поиски 13-летней девочки отправились сотрудники полиции – она была найдена в парке, после чего сразу призналась в содеянном.

Следствие возбудило дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего"). Кроме того, подозреваемой назначили психиатрическую экспертизу и поместили в стационар. Ход следствия взял под контроль центральный аппарат СК РФ.

"Всегда была спокойной, скромной, доброй"

Фото: СУ СК России по Самарской области

Соседка семьи рассказала, что в вечер убийства была дома и не слышала ничего подозрительного.



соседка Я могу лишь сказать, что вчера вечером я была дома и не слышала криков или шума, напоминавшего драку. В их квартире было тихо.

Другая жительница дома рассказала "Известиям", что семья погибших девочек выглядела благополучной. Дети были всегда ухожены и одеты в чистую одежду, с ними часто гулял отец. Соседи также показали любовные послания, которые глава семейства оставлял своей гражданской жене на асфальте перед подъездом.

Однако один из знакомых семьи отметил в разговоре с RT, что между взрослыми все же происходили конфликты.



знакомый семьи Юра поднимал руку на Ирину. Знаю, что он замахивался – и даже при детях.

По предварительной информации, это и могло стать мотивом преступления: СМИ утверждают, что на фоне ссор 13-летняя Лиза уговаривала мать уйти от сожителя, чего та в итоге не сделала.

О самой же подозреваемой соседи отзываются положительно – она училась в местном лицее, увлекалась танцами и рисованием.

"Для нас всех это большой шок", – заявил источник, близкий к семье. Соседи добавляют, что девочка всегда была спокойной, скромной и доброй, а мать не раз просила ее присмотреть за младшими.

Однако, как передает телеграм-канал "База", во время психологических тестов в школе подросток порой показывала тревожные результаты. Несмотря на это, педагоги не видели в ее ответах ничего критичного и определили ее социальную активность как "низкую". При этом в последнее время признаки психологического расстройства стали проявляться у школьницы более явно. С ней, по информации телеграм-канала SHOT, работали психологи, но она не состояла на учете в психдиспансере.