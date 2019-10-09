Почему в Москве испугались "радиоактивного поезда"

Вечером 8 октября москвичей напугали сообщением: в столицу из Германии направляется потенциально "опасный" поезд. В одном из его вагонов якобы серьезно превышен радиационный фон. По прибытии состава в Москву его проверкой сразу же занялись специалисты. Рассказываем о произошедшем и разбираемся, представлял ли поезд угрозу для здоровья людей.

Чернобыля не будет?

Фото: Агентство "Москва"

Шедший из Берлина в Москву поезд наделал много шума в СМИ. Сообщалось, что на границе между Польшей и Белоруссией пограничники выявили повышенный радиационный фон в купе и туалете в одном из его вагонов. Якобы там ехала онкобольная пассажирка, которая проходила лечение в Германии: ей недавно провели химиотерапию. Пограничники передали информацию о произошедшем в столицу и на нее экстренно отреагировали.

"Сообщили в Москву, чтобы состав тщательно убрали в депо, в том числе учли все нюансы по откачке отходов из туалетных помещений. Такие случаи бывают, для этого по прибытии вызывается МЧС, чтобы провести дезинфекцию, сделать все замеры. Но угрозы окружающим людям от этого нет. Женщина вышла на промежуточной станции, она ехала не до Москвы", – пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Состав прибыл на Белорусский вокзал 8 октября около восьми часов вечера. Всех пассажиров немедленно эвакуировали, а саму платформу оцепили правоохранительные органы. Сюда приехали мобильные химические лаборатории, специалисты "Радона" и Роспотребнадзора. Сотрудники экстренных служб измерили уровень радиации и не нашли превышения.





пресс-служба МЧС РФ Провели замеры в вагоне поезда Берлин – Москва, прибывшего на Белорусский вокзал. По результатам замеров, угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было.

При этом позднее в ряде СМИ появились сообщения, что якобы повышенную радиацию все же выявили в купе для маломобильных граждан.

"В вагоне № 5 зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 микрозиверта в час", – рассказал источник.



По его данным, такой показатель превышает предельно допустимую норму в три раза. Безопасной считается 0,6 микрозиверта в час. Однако отмечается, что угрозы для населения все же нет.

СМИ также сообщают, что при первичном осмотре наибольшее излучение было обнаружено в туалете и под вагоном. К сегодняшнему утру оно снизилось с 2,2 до 1,8 микрозиверта. При этом источником радиации якобы оказался радиоактивный изотоп йод-131, который применяют при лечении рака щитовидной железы.

"Было принято решение выкачать все содержимое резервуара туалета "зараженного вагона" с помощью ассенизаторской машины и утилизировать на спецполигоне, так как радиационный фон невысокий. Уже завтра поезд планируют отправить в обычный рейс с пассажирами согласно расписанию и маршруту", – говорит источник в оперативных службах.

Журналисты также обнародовали информацию, что якобы дезактивацию вагона проведут специалисты "Федеральной пассажирской компании" в депо "Киевская".

Москва 24 связалась с пресс-службой ведомства для разъяснения ситуации. В свою очередь, представитель "Федеральной пассажирской компании" рассказал, что "специалисты ФПК не имеют к этому никакого отношения".





пресс-служба "Федеральной пассажирской компании" Если речь идет о подобных мероприятиях, для этого существуют специализированные службы, которые за это отвечают: МЧС и подобное. Поезда принадлежат ФПК, но если вы делаете электрику, то вызываете электрика, а не сантехника.

"Если такие случаи происходят, а они происходят, то есть определенный алгоритм. Вчера вы могли его видеть: специалистов компании "Радон", которые знают, что и как делать. Никакой опасности пассажирам, тем более вагон был пустой, ехал по данному маршруту. Комментировать здесь что-то сложно", – пояснили Москве 24 в пресс-службе ведомства.

Могут ли люди излучать радиацию?

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Главный врач Центра высокоточной радиологии Gamma Clinic на базе МРНЦ имени Цыба Сергей Ильялов рассказал Москве 24, что, действительно, при использовании радионуклидных препаратов у пациентов может временно повышаться радиационный фон.

"Такие пациенты находятся в условиях стационара, в специальных палатах на "горящих койках": специально оборудованные помещения с отдельной системой канализации и жизнеобеспечения. Они там находятся до тех пор, пока радиационный фон не придет в норму", – подчеркнул врач.

Радионуклидная терапия – лучевые процедуры с применением препаратов, которые вводят в организм больного. Радиоактивные вещества начинают воздействовать на патологию, что приводит к значительному улучшению состояния человека.



По его словам, обычно препараты полностью выводятся из организма в течение нескольких дней, иногда – нескольких часов.





Сергей Ильялов главврач Центра высокоточной радиологии Gamma Clinic Если пациента выписали из стационара, он никакой опасности для окружающих не представляет.

"Что касается дистанционной лучевой терапии, то там никакой остаточной радиации не бывает в принципе", – заключил Ильялов.