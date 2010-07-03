Российские знаменитости отреагировали на приговор Михаилу Ефремову

Во вторник, 8 сентября, Пресненский районный суд огласил приговор Михаилу Ефремову. Актера признали виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади, а также назначили наказание в виде 8 лет заключения в колонии общего режима. Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда.

Общественность такое решение судьи восприняла неоднозначно. Кто-то считает наказание несправедливым, другие говорят, что 8 лет для такого преступления – это мало. Рассказываем, как отреагировали на приговор Ефремова российские знаменитости.



"Этого могло бы и не быть"

Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала Москве 24, что в восьмилетнем сроке, который получил Ефремов, считает виноватым самого актера, а также его защитников. "Всего этого могло бы и не быть, если бы Михаил придерживался той линии поведения, которая изначально была озвучена в видеообращении", – напомнила она о ролике, записанном артистом в июне, где он попросил прощения у родственников погибшего.





Яна Поплавская актриса и телеведущая Поведение на суде и Михаила, и его адвоката было асоциальным. Суд превратили в фарс, в клоунаду. Вы помните и записи, которые велись в суде, и неуважительное обращение Михаила к судье, к стороне потерпевших – все это, к сожалению, работало не на него.

По словам актрисы, суд, выступающий в качестве наблюдающей стороны, после всего перечисленного уже не мог лояльно относиться к подсудимому.

Роль в этом сыграл и отказ Ефремова от признания вины в суде практически до самого конца. "В любом раскаянии должно быть достоинство. И тогда люди сопереживают, и тогда идут навстречу. А судья при том при всем – она же тоже человек. Но было столько всего, поэтому и она выкатила такой приговор", – отметила актриса.



"Это расстрел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс, напротив, заявила, что находится в шоке от такого решения суда и считает его несправедливым. "Это очень сильно похоже на публичную порку: нам пофиг, что ты артист, нам пофиг, что ты сыграл кучу ролей, что ты любим народом, что ты играешь в спектаклях, на которые билеты трудно купить, потому что все хотят попасть. И на тебе – восемь лет", – выразила мнение актриса в беседе с Москвой 24.





Эвелина Бледанс актриса театра и кино Это ужасно. Да, конечно, он совершил нехорошее дело, произошел ужасный случай, но все-таки это народный артист, любимый артист, он уже в возрасте. Ему 56 лет, больной человек, отдавший много сил нашему искусству, нашему делу.

Она добавила, что ей очень жаль Михаила Ефремова: несколько месяцев "адских судов", "чудаческие" действия адвокатов. И теперь такой приговор.

"Я представляю: вышел Миша из тюрьмы в 64 года. И что дальше? Сейчас мы хороним этого человека. Мне кажется, что это расстрел – этот срок для человека такой профессии, то есть он сейчас потеряет абсолютно все. Это очень большое наказание", – заявила Бледанс.



"Это не закончится полным сроком"

А вот певца Юрия Лозу приговор, озвученный судьей, не возмутил. "Кто-то скажет, что это подстава, что его за рулем не было, а семья погибшего скажет, что это очень мало. Это как теория относительности", – заявил артист в беседе с Москвой 24.





Юрий Лоза певец Ничего он такого не сыграл, что бы меня тронуло, а сыграет или не сыграет еще – мне неизвестно. Есть судебная система, она принимает решения. Я единственное могу сказать, что все должно быть по закону. Если закон принял решение, пусть так оно и будет.

При этом Лоза выразил неуверенность, что Ефремов отсидит весь срок, намекая на условно-досрочное освобождение. "Я думаю, что сработает популярная в нашей стране поговорка: "Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения".



"Пущай посидит!"

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Принял позицию суда не только Лоза. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев посчитал приговор Ефремова вполне справедливым. "Все, что касается выводов суда в этом процессе, – это абсолютно все справедливо. 8 лет. Пущай посидит! Убийца должен сидеть в тюрьме", – заявил Москве 24 Губерниев.

В то же время известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный рассказал Москве 24, что ожидал немного другого решения судьи.





Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Я не хотел бы давать оценку, заслуженный или незаслуженный приговор, потому что приговор все равно должен быть. Человек погиб – и тут другого мнения не должно быть. Что касается 8 лет – я думал, дадут 6. Но, видимо, абсолютно безграмотная защита сыграла свое дело.

А лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий заявил Москве 24, что такой приговор нужно обжаловать. "И первым делом желательно, чтобы артистическая общественность и общество оказали давление на это. Приговор ничем не аргументирован абсолютно, просто высосан из пальца", – настаивает он.

И Троицкий в таком мнении не одинок. Уже известно, что защита Михаила Ефремова будет обжаловать приговор судьи.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима



Анастасия Павелко, Илона Соболева