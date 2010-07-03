Российские знаменитости отреагировали на приговор Михаилу Ефремову

Во вторник, 8 сентября, Пресненский районный суд огласил приговор Михаилу Ефремову. Актера признали виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади, а также назначили наказание в виде 8 лет заключения в колонии общего режима. Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда.
Общественность такое решение судьи восприняла неоднозначно. Кто-то считает наказание несправедливым, другие говорят, что 8 лет для такого преступления – это мало. Рассказываем, как отреагировали на приговор Ефремова российские знаменитости.
"Этого могло бы и не быть"
Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала Москве 24, что в восьмилетнем сроке, который получил Ефремов, считает виноватым самого актера, а также его защитников. "Всего этого могло бы и не быть, если бы Михаил придерживался той линии поведения, которая изначально была озвучена в видеообращении", – напомнила она о ролике, записанном артистом в июне, где он попросил прощения у родственников погибшего.
По словам актрисы, суд, выступающий в качестве наблюдающей стороны, после всего перечисленного уже не мог лояльно относиться к подсудимому.
Роль в этом сыграл и отказ Ефремова от признания вины в суде практически до самого конца. "В любом раскаянии должно быть достоинство. И тогда люди сопереживают, и тогда идут навстречу. А судья при том при всем – она же тоже человек. Но было столько всего, поэтому и она выкатила такой приговор", – отметила актриса.
"Это расстрел"
Актриса театра и кино Эвелина Бледанс, напротив, заявила, что находится в шоке от такого решения суда и считает его несправедливым. "Это очень сильно похоже на публичную порку: нам пофиг, что ты артист, нам пофиг, что ты сыграл кучу ролей, что ты любим народом, что ты играешь в спектаклях, на которые билеты трудно купить, потому что все хотят попасть. И на тебе – восемь лет", – выразила мнение актриса в беседе с Москвой 24.
Она добавила, что ей очень жаль Михаила Ефремова: несколько месяцев "адских судов", "чудаческие" действия адвокатов. И теперь такой приговор.
"Я представляю: вышел Миша из тюрьмы в 64 года. И что дальше? Сейчас мы хороним этого человека. Мне кажется, что это расстрел – этот срок для человека такой профессии, то есть он сейчас потеряет абсолютно все. Это очень большое наказание", – заявила Бледанс.
"Это не закончится полным сроком"
А вот певца Юрия Лозу приговор, озвученный судьей, не возмутил. "Кто-то скажет, что это подстава, что его за рулем не было, а семья погибшего скажет, что это очень мало. Это как теория относительности", – заявил артист в беседе с Москвой 24.
При этом Лоза выразил неуверенность, что Ефремов отсидит весь срок, намекая на условно-досрочное освобождение. "Я думаю, что сработает популярная в нашей стране поговорка: "Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения".
"Пущай посидит!"
Принял позицию суда не только Лоза. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев посчитал приговор Ефремова вполне справедливым. "Все, что касается выводов суда в этом процессе, – это абсолютно все справедливо. 8 лет. Пущай посидит! Убийца должен сидеть в тюрьме", – заявил Москве 24 Губерниев.
В то же время известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный рассказал Москве 24, что ожидал немного другого решения судьи.
А лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий заявил Москве 24, что такой приговор нужно обжаловать. "И первым делом желательно, чтобы артистическая общественность и общество оказали давление на это. Приговор ничем не аргументирован абсолютно, просто высосан из пальца", – настаивает он.
И Троицкий в таком мнении не одинок. Уже известно, что защита Михаила Ефремова будет обжаловать приговор судьи.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима
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