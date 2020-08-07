Психолог прокомментировал решение девушки "продать душу дьяволу" за 93 тысячи рублей

Во Владивостоке школьница стала жертвой обмана, в результате которого лишилась почти 100 тысяч рублей. По версии следователей, такую крупную сумму она отдала своему знакомому, предложившему ей "продать душу дьяволу" за исполнение трех желаний. Это не первый случай, когда подростки попадают в руки к злоумышленникам и передают им внушительные средства. Разбираемся, какими уловками пользуются мошенники и как обезопасить от них детей и родительские накопления.



Дьявольская хитрость

Неприятная история произошла с 16-летней школьницей из Владивостока. Следователи полагают, что девушка в компании знакомых встретила юношу, с которым когда-то училась в одной школе. Ее 18-летний приятель рассказал, что увлекается магией. Более того, умеет гадать на картах, читать мысли и наводить порчи. Он предложил девушке воспользоваться своими "талантами" и ни много ни мало "продать душу дьяволу". Обряд стоил шесть тысяч рублей.

Взамен "колдун" обещал исполнить три ее желания, например здоровье, богатство и знания, которые сохранятся до конца жизни. Он также убедил школьницу, что всем перешедшим на сторону дьявола нельзя носить золотые украшения. И чтобы не злить темные силы, посоветовал сдать драгоценности в ломбард, а деньги перевести ему в счет оплаты ритуала.

В ходе общения в соцсетях подозреваемый рассказывал, что связан с криминалом, и просил девушку постоянно удалять переписку. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук, чтобы родители не прочитали сообщения и не отправили их в психбольницу. Затем молодой человек заявил, что для безопасности сжег вещи школьницы. На этой ноте их общение разладилось и сошло на нет. Правда к тому моменту девушка уже распрощалась в общей сложности с 93 тысячами рублей.

В полицию обратилась мать школьницы, и, к счастью, подозреваемого вскоре поймали. На допросе он дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда мошенники "разводят" подростков на внушительные суммы. Например, в прошлом году в Москве 12-летний мальчик отдал 2,5 миллиона рублей, которые позаимствовал из родительского сейфа, на раскрутку своего Telegram-канала. На протяжении трех месяцев он передавал различные суммы интернет-знакомому, пообещавшему ему славу и заработок.

Еще одного столичного школьника "развели" в популярной компьютерной игре на вполне реальные деньги. Злоумышленник предложил подростку поучаствовать в турнире взамен на передачу игровых скинов, которые стоили больше 25 тысяч рублей. Однако, получив необходимое, неизвестный игрок заблокировал аккаунт 14-летнего мальчика, перестав выходить на связь.



Как защитить подростков от мошенников

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин пояснил Москве 24, что оградить от мошенников детей и подростков – это в первую очередь обязанность родителей.

"Родители должны разговаривать со своими детьми и объяснять, что есть много видов "развода", но следует думать головой, прежде чем отдавать деньги. Например, если ребенку позвонят среди ночи и скажут, что родители в больнице и надо перевести быстро кругленькую сумму, то значит его хотят обмануть", – пояснил эксперт.

По его словам, родителям лучше не поучать детей, а ненавязчиво преподносить информацию о случаях мошенничества.

"Не надо говорить, что ребенок глупый и что и его так "разведут", можно просто вместе посмеяться. Он посмеется, но выводы сделает, ведь дети не хуже взрослых соображают. Они просто не имеют какого-то жизненного опыта. Как говорят, умный учится на чужих ошибках, наивный – на своих, а глупый – не учится ни на чьих. Абсолютное большинство детей и подростков неглупые, поэтому задача родителей – показать чужие ошибки", – подчеркнул Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если покопаться в интернете, то таких случаев можно найти очень много. Можно либо пригласить ребенка вместе почитать такие новости, либо ссылку скинуть в мессенджер. Главное, чтобы он почитал, видео посмотрел и понял, что это может быть обманом.

По мнению Гринина, несмотря ни на что, детей нельзя лишать карманных денег и жестко контролировать расходы, так как таким образом родители "лишают своих чад возможности выбора".

В свою очередь, бизнес-психолог Сергей Несмеянов в разговоре с Москвой 24 отметил, что дети зачастую не понимают, что такое деньги и как с ними обращаться.





Сергей Несмеянов психолог Взрослым нужно передать детям понимание того, что такое деньги. Ведь это не просто бумажки или металлические монетки – это та ценность, которую родители получают за свой труд. То есть деньги – это эквивалент затраченной родителями энергии, пущенной на работу. Когда дети это поймут, то у них должно прийти понимание, что они налево-направо не раздаются.

По его словам, финансовой грамотности и отношению между людьми также нужно обучать подростков в образовательных учреждениях. А родители должны быть "первым кругом доверия для детей", чтобы всегда можно было посоветовать, если ребенок не знает, что делать, заключил Несмеянов.