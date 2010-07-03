Веру в злые силы связали с распространением эпидемий

Фото: depositphotos/agsandrew

Международная группа ученых провела исследование в ряде стран мира, которое показало, что суеверия и уверенность в существовании дьявола или другой злой силы чаще распространены в местах с высоким риском инфекционных заболеваний.

Как стало известно из материала The Royal Society Publishing, участниками исследования стали 3140 человек из 28 стран мира. Ученые поинтересовались, верят ли опрошенные в злые силы, а потом провели перекрестный анализ с данными по распространению инфекционных болезней в регионах проживания респондентов.

Исследователи назвали веру в дьявола и иных злых духов "моральным витализмом" и сделали вывод, что подобного рода суеверия снижали риск заболевания. За основу был взят простой принцип – якобы опасаясь зараженных "нечистой силой", люди сторонились заболевших людей, а потому инфекции не распространялись.

Авторы исследования не учли в своей работе ряд факторов, которые снижают потенциальную универсальность модели. Так, ученые не приняли во внимание специфику закрытых, островных обществ, систему эффективного карантина в обществах, а также особенности распространения религиозных представлений, первые из которых появились примерно 175 тысяч лет назад.

Кроме того, связь религии с биологическими аспектами жизни человека не доказана напрямую. За представления и суеверия человека в обществе отвечают субъективные факторы, такие как человеческая психика.

Немецкие ученые ранее обнаружили новый вид древних человекообразных обезьян Danuvius guggenmosi, которые проживали на территории современной Европы примерно 11,6 миллиона лет назад. Строение скелета приматов смогли установить по останкам, найденным в период с 2011 по 2018 год в Германии.