Невролог рассказал, как сохранить здоровье "цифровому" поколению

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ответственное отношение к своему организму поможет избежать серьезных проблем со здоровьем в будущем. Так Москве 24 прокомментировал информацию о том, что люди, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х, врач-невролог, член Всемирной организации по борьбе с инсультом Юрий Андрусов.

По мнению врача, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут элементарные правила, которые известны каждому.

"Необходимы физические нагрузки, отказ от алкоголя, курения, здоровое питание должно быть, без фастфуда и жирной пищи. Это все знают, но далеко не все соблюдают в полной мере", – объясняет Андрусов.





Юрий Андрусов врач-невролог Посещать докторов, проходить вовремя диспансеризации, чек-апы, чтобы быть в курсе, что происходит с организмом. Если там что-то не то, то сразу же начинать работать над проблемой со здоровьем.

Врач отметил, что в стране увеличились случаи смерти именно не травматического характера – от заболеваний сосудистой системы и онкологии.



"Со здоровьем у молодого поколения становится хуже, потому что образ жизни меняется: стрессовых нагрузок становится больше, качество питания становится хуже. Такие, казалось бы, возрастные болячки типа сосудистых заболеваний существенно молодеют", – заключил эксперт.



Ранее появилась информация о том, что представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах). Смертность среди них выше на 40%. Такие выводы сделала Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association.

Ученые предсказали поколению миллениалов бедность и скорую смерть

Специалисты выявили главные проблемы представителей поколения миллениалов: высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, а также большой процент самоубийств и смерти от передозировок.

По мнению экономистов, слабое здоровье этих людей в ближайшие годы может привести к росту расходов на здравоохранение.

Кроме того, по мнению исследователей, поколение миллениалов не сможет работать с необходимой эффективностью из-за вышеперечисленных недугов. А некоторым из представителей даже грозит безработица.



Илона Соболева