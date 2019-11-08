Невролог рассказал, как сохранить здоровье "цифровому" поколению

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Ответственное отношение к своему организму поможет избежать серьезных проблем со здоровьем в будущем. Так Москве 24 прокомментировал информацию о том, что люди, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х, врач-невролог, член Всемирной организации по борьбе с инсультом Юрий Андрусов.
По мнению врача, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут элементарные правила, которые известны каждому.
"Необходимы физические нагрузки, отказ от алкоголя, курения, здоровое питание должно быть, без фастфуда и жирной пищи. Это все знают, но далеко не все соблюдают в полной мере", – объясняет Андрусов.
Врач отметил, что в стране увеличились случаи смерти именно не травматического характера – от заболеваний сосудистой системы и онкологии.
"Со здоровьем у молодого поколения становится хуже, потому что образ жизни меняется: стрессовых нагрузок становится больше, качество питания становится хуже. Такие, казалось бы, возрастные болячки типа сосудистых заболеваний существенно молодеют", – заключил эксперт.
Ранее появилась информация о том, что представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах). Смертность среди них выше на 40%. Такие выводы сделала Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association.
Ученые предсказали поколению миллениалов бедность и скорую смерть
Специалисты выявили главные проблемы представителей поколения миллениалов: высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, а также большой процент самоубийств и смерти от передозировок.
По мнению экономистов, слабое здоровье этих людей в ближайшие годы может привести к росту расходов на здравоохранение.
Кроме того, по мнению исследователей, поколение миллениалов не сможет работать с необходимой эффективностью из-за вышеперечисленных недугов. А некоторым из представителей даже грозит безработица.
Читайте также
Илона Соболева
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: