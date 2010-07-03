Росстат определил число ведущих здоровый образ жизни россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2019 году здоровый образ жизни вели около 12% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего ведущих здоровый образ жизни людей зафиксировано в Ингушетии (48,8%). Далее следует Крым с показателем 29,2%. Замыкает тройку лидеров Адыгея (28,8%). В ведущую пятерку также вошли Чувашия и Воронежская область. У столицы этот показатель составляет 8%, а у Санкт-Петербурга – 6,8%.

Аутсайдером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Здоровый образ жизни в этом регионе ведут всего 0,4% населения. Минимальные показатели отмечены у Тувы (1,1%), Ненецкого автономного округа (2,1%), Хабаровского края (2,2%) и Забайкальского края (3,3%).

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" планирует создать мультсериал о спорте и здоровом образе жизни. На протяжении 30 лет киностудия почти не выпускала мультфильмов про спорт. В киностудии считают, что продвижение темы здорового образа жизни через яркие образы персонажей, талантливые сюжеты и качественное техническое исполнение – перспективное направление в развитии культуры спорта.