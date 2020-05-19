Москвичка пожаловалась в полицию на кражу у ее сына скинов в Counter-Strike

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина обратилась в МВД, когда у ее сына украли скины в игре Counter-Strike: Global Offensive. Полиция начала проверку, рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что с заявлением о хищении обратилась 40-летняя жительница Хорошёво-Мнёвников. Она утверждала, что ее 14-летний сын познакомился в CS GO с пользователем, который должен был допустить его к турниру.

"Он передал незнакомцу через Steam скины общей стоимостью 25,8 тысячи рублей для того, чтобы участвовать в турнире по игре с призовым фондом в 5 тысяч рублей", – поделился источник. Однако с получением скинов неизвестный игрок заблокировал аккаунт подростка, перестав выходить на связь.

Counter-Strike: Global Offensive является многопользовательской компьютерной игрой, вышедшей в 2012 году.

Недавно неизвестный похитил куртки на 3 миллиона рублей со склада в ЮВАО.