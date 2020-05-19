Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:31

Москвичка пожаловалась в полицию на кражу у ее сына скинов в Counter-Strike

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщина обратилась в МВД, когда у ее сына украли скины в игре Counter-Strike: Global Offensive. Полиция начала проверку, рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что с заявлением о хищении обратилась 40-летняя жительница Хорошёво-Мнёвников. Она утверждала, что ее 14-летний сын познакомился в CS GO с пользователем, который должен был допустить его к турниру.

"Он передал незнакомцу через Steam скины общей стоимостью 25,8 тысячи рублей для того, чтобы участвовать в турнире по игре с призовым фондом в 5 тысяч рублей", – поделился источник. Однако с получением скинов неизвестный игрок заблокировал аккаунт подростка, перестав выходить на связь.

Counter-Strike: Global Offensive является многопользовательской компьютерной игрой, вышедшей в 2012 году.

Недавно неизвестный похитил куртки на 3 миллиона рублей со склада в ЮВАО.

"Московский патруль": трое подростков обокрали гипермаркет в Солнечногорске

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать