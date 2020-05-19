Неизвестный похитил куртки на 3 млн рублей со склада в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-востоке столицы неизвестный похитил из контейнера на складе товар на сумму 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"Вечером 18 мая в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя 1979 года рождения о краже по адресу улица Чагинская, дом 4", – говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на метро происшествия полицейские установили, что неизвестный заехал на территорию складского комплекса на фургоне "ГАЗ-3302", затем он взломал замок контейнера и похитил куртки на 3 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье со склада украли 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. Кроме того, грабители забрали 1 миллион рублей. По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.