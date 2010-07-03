Выявлен новый способ краж денег через соцсети

В соцсетях становится больше мошеннических атак на детей с применением социальной инженерии. Чаще всего жертвами становятся мальчики старшего подросткового возраста, сообщает газета "Известия".
Сначала в интернете у ребенка появляется новый "друг", который активно и доверительно с ним общается. Он говорит ребенку, что хочет зарегистрироваться на развлекательном ресурсе, но его телефон сломался. Поэтому преступник просит сказать номер телефона и SMS-код, который ему придет.
Мошенник регистрирует номер в сервисе мобильных денежных переводов. На телефон ребенка приходит сообщение с кодом подтверждения, он говорит его мошеннику. Тот заходит в личный кабинет в сервисе переводов и начинает переводить все находящиеся на балансе средства на свой номер. Вернуть украденное вряд ли получится, так как злоумышленники выводят их в наличные в течение нескольких минут.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что лучше не доверять детям управление счетами и пароль от личного кабинета. Психолог Ольга Максимова напомнила о необходимости постоянно информировать подростка о новых способах мошенничества. Если ребенок заинтересовался, лучше обойтись без нравоучений и предостережений, отметила она.
Специалист подчеркнула, что родителям важно спокойно относиться к возможным ошибкам детей. Обманутого подростка нужно поддержать и постараться перевести травму в жизненный опыт, заключила психолог.
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