Выявлен новый способ краж денег через соцсети

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В соцсетях становится больше мошеннических атак на детей с применением социальной инженерии. Чаще всего жертвами становятся мальчики старшего подросткового возраста, сообщает газета "Известия".

Сначала в интернете у ребенка появляется новый "друг", который активно и доверительно с ним общается. Он говорит ребенку, что хочет зарегистрироваться на развлекательном ресурсе, но его телефон сломался. Поэтому преступник просит сказать номер телефона и SMS-код, который ему придет.

Мошенник регистрирует номер в сервисе мобильных денежных переводов. На телефон ребенка приходит сообщение с кодом подтверждения, он говорит его мошеннику. Тот заходит в личный кабинет в сервисе переводов и начинает переводить все находящиеся на балансе средства на свой номер. Вернуть украденное вряд ли получится, так как злоумышленники выводят их в наличные в течение нескольких минут.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что лучше не доверять детям управление счетами и пароль от личного кабинета. Психолог Ольга Максимова напомнила о необходимости постоянно информировать подростка о новых способах мошенничества. Если ребенок заинтересовался, лучше обойтись без нравоучений и предостережений, отметила она.

Специалист подчеркнула, что родителям важно спокойно относиться к возможным ошибкам детей. Обманутого подростка нужно поддержать и постараться перевести травму в жизненный опыт, заключила психолог.