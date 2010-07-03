Россиян предупредили о риске потери денег из-за SMS-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрудники некоторых столичных банков стали запрашивать у клиентов коды из SMS-сообщений. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Издание отмечает, что обычно банки не используют данную систему для списания денежных средств, однако существуют некоторые операции, когда клиентам отправляют специальные коды, которые необходимо назвать работнику банка, например, при подключении автоплатежей.
Банки утверждают, что они используют SMS-сообщения для подтверждения личности клиента, однако такие сообщения можно сразу определить, поскольку в присланных кодах существует некая информация, которая дает понять клиенту о том, что он может озвучить конфиденциальную информацию работнику банка.
Однако многие эксперты данной практикой весьма обеспокоены, так как данные SMS-сообщения могут поменять у человека восприятие и изменить установленные ранее шаблоны.
"Есть риск, что отдельные граждане сочтут называние кода из SMS сотруднику банка нормой и будут делать то же самое и при звонке якобы из банка, а в реалии – от мошенников", – заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Ранее клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, звонивших с номеров банка. При этом злоумышленники знали многое о клиенте, включая информацию по счету, а также паспортные данные клиентов. Мошенники даже имитировали SMS-сообщения от банка, если клиенты сомневались в действиях звонивших.
Позднее в банке заявили, что все подозрительные операции по картам Сбербанк блокирует автоматически. При этом сотрудники организации не звонят клиентам.
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