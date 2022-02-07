Что известно о поджоге отчимом многодетной семьи под Иркутском

В деревне Тимирязева Иркутской области 5 февраля погибли двое малолетних детей после поджога частного дома сожителем матери. Сама женщина выжила с третьим, младшим ребенком, их госпитализировали с ожогами. Мужчину обвинили в убийстве и арестовали на два месяца. Случай, когда ребенок подвергается насилию со стороны отчима, в России не первый. Рассказываем подробности случившегося и выясняем, как можно бороться с насилием в семьях.

Огненная ревность

В деревне Тимирязева под Иркутском при пожаре в частном доме 5 февраля погибли двое детей в возрасте одного и четырех лет. По версии следствия, дом поджег 28-летний сожитель матери погибших детей. Женщине с младшим ребенком удалось выжить, их доставили районную больницу поселка Качуг с ожогами.





СУ СКР по Иркутской области По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог.

Следователи задержали местного жителя, ему предъявили обвинение в убийстве двух малолетних лиц. Статья предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. 7 февраля суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. Правоохранители собираются оценить работу должностных лиц в сфере надзора и профилактики. Обвиняемым по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

"Известно, что периодически на отца поступали жалобы в полицию. Одно из последних сообщений о поведении мужа, который выпил, было на прошлой или позапрошлой неделе. То есть семья была неблагополучная", – рассказал ИА "ИрСити" мэр Качугского района Евгений Липатов.

Юрист Константин Кудряшов рассказал Москве 24, что обвиняемым в убийстве всегда проводят судебно-психиатрическую экспертизу. "На практике состояние алкогольного опьянения само по себе фактически никогда не признается обстоятельством, лишившим человека вменяемости. Более того, суд вправе признать совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством", – добавил юрист.



Профилактика насилия

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации, руководитель Всероссийского консультационного центра для родителей Марианна Шевченко в беседе с Москвой 24 рассказала, что проблема взаимоотношений неродных детей с отчимом во многом зависит от цели, с которой мужчина проживает в семье.





Марианна Шевченко директор по развитию Национальной родительской ассоциации, руководитель Всероссийского консультационного центра для родителей Если внимательно присмотреться к мужчине, то на этапе знакомства можно увидеть, с какой целью мужчина строит отношения. Если он намерен строить семью, он воспринимает ее детей как продолжение своей избранницы. Чем больше он ее любит и заботится о ней, тем больше шансов, что и такого понятия, как свои-чужие дети, в этой семье просто не будет. Но если семья его не интересует, то с детьми может возникнуть конфликт.

Множество трагических случаев с детьми, подобных убийству в Иркутской области, можно было бы предотвратить, если обращать внимание тревожные сигналы в поведении отчима.

"Конечно, агрессия. Нужно смотреть, как он себя ведет, повышает ли голос. Все мы эмоциональны, это нормально, но вопрос, насколько мужчина готов меняться. Если он повысил голос на ребенка не один или два раза, а делает это регулярно. Не дай бог, поднял руку на ребенка. К сожалению, для многих женщин – это норма: "Ну, подумаешь, шлепнул, это элементы воспитания". Нет, это насилие и агрессия. И они легко перерастут в трагедию, если этим не заниматься", – сказала Шевченко.

Специалист отметила, что, когда в семье появляется новый мужчина, у ребенка должен быть абсолютный тыл в лице мамы. Она добавила, что признаки агрессии со стороны отчима могут быть не всегда очевидны и проявляться исподтишка, когда мамы нет дома.

"Поэтому всегда нужно прислуживаться к ребенку и ему доверять. И пытаться корректировать поведение мужчины и смотреть, корректируется ли оно. Если ничего не меняется, то вариантов два. Либо расставаться и не доводить до страшного, либо ставить вопрос ребром, что надо меняться, например, с помощью специалистов", – подчеркнула Шевченко.

В частности, она рассказала о работе центров для помощи родителям в нескольких регионах России.

"Открыты консультационные пункты, онлайн можно позвонить и по телефону – рассказать о своей проблеме. Совершенно бесплатно получить квалифицированную помощь кризисного психолога", – сказала директор центра.

Ранее в Омске арестовали на два месяца сожителя матери троих малолетних детей. Мужчина по имени Павел Живодер вместе с женщиной и детьми переехали в Омск из Нижневартовска. По данным правоохранителей, когда его сожительница временно уехала обратно для оформления пособия, он избивал ее 9-месячного сына с инвалидностью и тряс вниз головой. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.