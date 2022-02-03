Знакомый подозреваемого в избиении младенца рассказал о странностях в его поведении

В Омске задержан 32-летний Павел Живодер. Его подозревают в издевательствах над 9-месячным ребенком своей сожительницы. Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Мать ребенка в это время уехала по семейным делам в другой город. Возбуждено уголовное дело, сожителя женщины задержали. Рассказываем, что известно о подозреваемом и как его характеризуют знакомые.



Бил и тряс вверх ногами

В Омск 32-летний мужчина вместе с возлюбленной и тремя ее малолетними детьми перебрался в декабре 2021 года, рассказали в прокуратуре региона. Женщине пришлось вернуться в Нижневартовск, где они раньше жили, чтобы оформить документы. С 26 января ее сожитель был с детьми один. Пока возлюбленной не было дома, мужчина избивал самого младшего ребенка – 9-месячного мальчика с инвалидностью.





пресс-служба прокуратуры Омской области Мужчина с целью наказания и причинения физических страданий 9-месячному ребенку, у которого имеется инвалидность, систематически наносил множественные удары по голове последнего, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его.

"В результате этого ребенку были причинены множественные травмы, в тяжелом состоянии он госпитализирован в целях оказания медицинской помощи", – заявили в прокуратуре Омской области.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Омской области Елизаветы Степкиной, на профилактическом учете семья не состояла. Пока пострадавший мальчик находится в больнице, других детей 2017 и 2020 годов рождения забрали в детский дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Мужчину уже задержали. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.

Каратист со справкой?

В последнее время Павел Живодер работал оператором колл-центра сотовой компании, сообщает сайт "Комсомольской правды". Мужчина увлечен карате. На его странице в одной из социальных сетей десятки фотографий, на которых он позирует в кимоно. Кроме того, есть снимки спортивных грамот и медалей Павла. После задержания он хвастался следователям своим увлечением боевыми искусствами. По информации СМИ, свою вину в избиении ребенка он не признал.

Малыша подозреваемый сам отвез в больницу, сообщает Life.ru. Там Павел пытался доказать врачам, что у мальчика случился приступ судорог. Но затем он во всем сознался и сказал, что у него сдали нервы.

Иван (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что тренировался с Павлом около семи лет назад, когда был еще ребенком. По его словам, уже тогда в поведении Павла Живодера было что-то странное.

"Шокирован произошедшим, конечно. Особо много про него сказать не могу, так как общался с ним только на тренировках по карате. Плюс ко всему я был ребенком в тот промежуток времени. Скажу только, что иногда замечал определенные странности в его поведении, но подобного от него даже близко не ожидал", – сказал Иван.





Иван знакомый Павла Живодера по тренировкам Временами странно себя вел, не так, как все. Не могу точно сказать, в чем именно это выражалось, но мое мнение еще тогда сложилось о нем как о "дурачке".

Иван вспоминает, что, несмотря на странности в поведении, он ни разу не замечал плохого отношения Павла к детям. В карате он на тот момент больших успехов не добился, говорит собеседник Москвы 24.

"У него тогда был коричневый пояс – предпоследний в карате. Но на соревнованиях он в основном проигрывал", – поделился Иван.

Знакомый подозреваемого Анатолий рассказал, что у мужчины, возможно, есть справка о психическом расстройстве. По его словам, некоторые приятели Павла говорили об этом, сообщает "Газета.ру".





Анатолий знакомый подозреваемого Я не общался с ним плотно, но по разговорам он чудак. Неадекватно реагировал на обычные бытовые моменты, вел себя непрофессионально. В нем было много наигранности, неискренности. Я считал его безобидным, неопасным.

Анатолий усомнился в его боевых способностях. Знакомый назвал его слабым спортсменом без духа. На работе о Павле говорят как об отзывчивом, но при этом очень странном человеке. Соседи семьи в беседах с журналистами признаются, что ничего не знают о новых жильцах, так как те переехали недавно.

