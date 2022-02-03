Знакомый подозреваемого в избиении младенца рассказал о странностях в его поведении

В Омске задержан 32-летний Павел Живодер. Его подозревают в издевательствах над 9-месячным ребенком своей сожительницы. Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Мать ребенка в это время уехала по семейным делам в другой город. Возбуждено уголовное дело, сожителя женщины задержали. Рассказываем, что известно о подозреваемом и как его характеризуют знакомые.
Бил и тряс вверх ногами
В Омск 32-летний мужчина вместе с возлюбленной и тремя ее малолетними детьми перебрался в декабре 2021 года, рассказали в прокуратуре региона. Женщине пришлось вернуться в Нижневартовск, где они раньше жили, чтобы оформить документы. С 26 января ее сожитель был с детьми один. Пока возлюбленной не было дома, мужчина избивал самого младшего ребенка – 9-месячного мальчика с инвалидностью.
"В результате этого ребенку были причинены множественные травмы, в тяжелом состоянии он госпитализирован в целях оказания медицинской помощи", – заявили в прокуратуре Омской области.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Омской области Елизаветы Степкиной, на профилактическом учете семья не состояла. Пока пострадавший мальчик находится в больнице, других детей 2017 и 2020 годов рождения забрали в детский дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Мужчину уже задержали. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
Каратист со справкой?
В последнее время Павел Живодер работал оператором колл-центра сотовой компании, сообщает сайт "Комсомольской правды". Мужчина увлечен карате. На его странице в одной из социальных сетей десятки фотографий, на которых он позирует в кимоно. Кроме того, есть снимки спортивных грамот и медалей Павла. После задержания он хвастался следователям своим увлечением боевыми искусствами. По информации СМИ, свою вину в избиении ребенка он не признал.
Малыша подозреваемый сам отвез в больницу, сообщает Life.ru. Там Павел пытался доказать врачам, что у мальчика случился приступ судорог. Но затем он во всем сознался и сказал, что у него сдали нервы.
Иван (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что тренировался с Павлом около семи лет назад, когда был еще ребенком. По его словам, уже тогда в поведении Павла Живодера было что-то странное.
"Шокирован произошедшим, конечно. Особо много про него сказать не могу, так как общался с ним только на тренировках по карате. Плюс ко всему я был ребенком в тот промежуток времени. Скажу только, что иногда замечал определенные странности в его поведении, но подобного от него даже близко не ожидал", – сказал Иван.
Иван вспоминает, что, несмотря на странности в поведении, он ни разу не замечал плохого отношения Павла к детям. В карате он на тот момент больших успехов не добился, говорит собеседник Москвы 24.
"У него тогда был коричневый пояс – предпоследний в карате. Но на соревнованиях он в основном проигрывал", – поделился Иван.
Знакомый подозреваемого Анатолий рассказал, что у мужчины, возможно, есть справка о психическом расстройстве. По его словам, некоторые приятели Павла говорили об этом, сообщает "Газета.ру".
Анатолий усомнился в его боевых способностях. Знакомый назвал его слабым спортсменом без духа. На работе о Павле говорят как об отзывчивом, но при этом очень странном человеке. Соседи семьи в беседах с журналистами признаются, что ничего не знают о новых жильцах, так как те переехали недавно.