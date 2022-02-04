Подозреваемого в избиении 9-месячного ребенка омича арестовали на два месяца

07:49
Фото: omsk.sledcom.ru
Суд арестовал омича Павла Живодера, которого подозревают в избиении 9-месячного мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области.
"Первомайский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста для 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании над 9-месячным ребенком с инвалидностью", – сказали в надзорном ведомстве.
Уточняется, что во время заседания суда мужчина вел себя неадекватно, кричал и требовал вывести из зала представителей СМИ.
Об инциденте стало известно накануне. Живодер переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и ее тремя малолетними детьми. Недавно его сожительница временно уехала обратно для оформления пособия, оставив с ним детей.
По данным правоохранителей, в отсутствие женщины подозреваемый избивал ее 9-месячного сына с инвалидностью, тряс вниз головой, а когда ребенку стало совсем плохо, позвонил своей сожительница. Когда женщина вернулась домой, то вызвала полицию. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: