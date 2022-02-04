Подозреваемого в избиении 9-месячного ребенка омича арестовали на два месяца

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Суд арестовал омича Павла Живодера, которого подозревают в избиении 9-месячного мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области.

"Первомайский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста для 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании над 9-месячным ребенком с инвалидностью", – сказали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что во время заседания суда мужчина вел себя неадекватно, кричал и требовал вывести из зала представителей СМИ.

Об инциденте стало известно накануне. Живодер переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и ее тремя малолетними детьми. Недавно его сожительница временно уехала обратно для оформления пособия, оставив с ним детей.

По данным правоохранителей, в отсутствие женщины подозреваемый избивал ее 9-месячного сына с инвалидностью, тряс вниз головой, а когда ребенку стало совсем плохо, позвонил своей сожительница. Когда женщина вернулась домой, то вызвала полицию. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

