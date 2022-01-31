Ярославская проверит информацию об избиении девушки в религиозной семье в Москве

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что проверит информацию об избиении девушки-подростка в ультрарелигиозной семье.

По информации правоохранительных органов, 17-летняя девушка из семьи протестантов согласилась на секс с мужчиной за деньги, но позже передумала. После этого ее изнасиловали.

Девушку госпитализировали, она боится возвращаться домой и утверждает, что ее наказывают за общение с молодыми людьми и прослушивание нехристианской музыки.

"Нужно проверить информацию о том, что детей в семье избивали, я уже взяла ситуацию на контроль и займусь этим", – заявила Ярославская в разговоре с РИА Новости.

Ярославская уточнила, что факт изнасилования подростка будут расследовать правоохранительные органы.

В декабре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Истязание" после появления в Сети видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочь. Инцидент произошел в Казани.