СК возбудил уголовное дело после избиения матерью дочери в Казани

13:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Истязание" после появления в Сети видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ", – говорится в сообщении.
Помимо этого, полиция передала в производство СК возбужденное ранее в отношении матери ребенка уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
Ранее в Сети появилось видео из Казани, на котором женщина толкает и пинает раздетую плачущую девочку 2020 года рождения, параллельно называя ее подопытным кроликом. По данному факту инициировала проверку прокуратура. Ребенка изъяли из семьи и доставили в больницу.
Следователям удалось подтвердить происходящее на видео. Выяснилось, что оно было снято 1 декабря текущего года в квартире дома, расположенного на проспекте Победы в Казани. В момент съемки женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела.
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