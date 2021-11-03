В Подмосковье полиция изъяла девочку из семьи из-за ее связи с двумя мужчинами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковные полицейские изъяли 14-летнюю девочку из семьи из-за подозрений в ее связи с двумя взрослыми мужчинами. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

По данным издания, школьница отправила другу снимок, на котором она была обмотана полотенцем. Мальчик опубликовал фотографию в Сети, где запись увидела учительница девочки. Педагог посчитала фото слишком откровенным и пожаловалась в органы опеки.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что девочку забрали правоохранительные органы прямо из школы 25 октября.

В полиции рассказали, что фотографии 14-летней школьницы были сделаны в столичной квартире.

"Там она находилась во время каникул с двумя взрослыми мужчинами, которым ее передала мать на одном из столичных вокзалов. Женщина сама согласилась передать ребенка в органы опеки", – отметили в УМВД.

По данным правоохранителей, в школу направили инспектора по делам несовершеннолетних. Он позвонил матери девочки и попросил ее приехать для дачи объяснений, однако женщина отказалась.

"Во избежание чрезвычайных происшествий и предотвращения совершения преступлений сексуального характера (мать девочки. – Прим. ред.) дала свое устное согласие на помещение ребенка в социально-реабилитационный центр", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после "оргии" мальчиков у школы в Пермском крае. Сообщения о мальчиках в возрасте от 8 до 12 лет, которые насилуют друг друга по взаимному согласию, распространились в социальных сетях.

Позднее данные были удалены, однако информация дошла до уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

