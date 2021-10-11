Прокуратура начала проверку после "оргии" мальчиков у школы в Пермском крае

13:07
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Прокуратура Пермского края организовала проверку в связи с сообщениями об "оргии", которую устроили ученики школы города Лысьвы на улице рядом с образовательным учреждением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщения о мальчиках в возрасте от 8 до 12 лет, которые насилуют друг друга по взаимному согласию, распространились в социальных сетях. Позднее данные были удалены, однако информация дошла до уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, который обратился в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой дать оценку действиям полиции и пермского УФСБ в связи с данным происшествием.
"Была организована проверка причин и условий возникновения такой ситуации, действий субъектов профилактики. Делать выводы пока рано", – заявили в надзорном ведомстве.
В краевом министерстве образования сообщили, что проверку по факту инцидента организовали следственные органы и комиссия по делам несовершеннолетних.
Ранее жительница Санкт-Петербурга заявила, что ее семилетняя дочь подверглась сексуальному насилию в лагере в Курортном районе города. По ее словам, к насильственным действиям якобы причастен мальчик.
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