Соцзащита Москвы посетит семью девочки, у которой учителя заметили ушибы

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Сотрудники социальной защиты навестят семью ученицы московской школы № 1245, у которой учителя заметили ушибы. В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили, что девочка находится в больнице, сообщает РИА Новости.

"Утром во время начала занятий педагоги заметили у ребенка ушибы. Девочка сообщила педагогам, что гематомы нанес ей отец. Педагоги незамедлительно передали информацию в компетентные органы для выяснения обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

Полиция организовала проверку. В больнице школьнице оказывают необходимую медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что ранее семья девочки за социальной помощью не обращалась.

Ранее в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой. Множественные гематомы головы и тела у девочки обнаружили учителя.