Прокуратура Москвы проверит информацию после нанесения мальчику телесных повреждений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура в Москве проверит инцидент с госпитализацией мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, у девятилетнего мальчика сотрудниками образовательной организации, которая находится в Дмитровском районе столицы, обнаружены телесные повреждения на лице в виде синяков, отеков и царапин на шее. Как рассказал сам ребенок, повреждения ему нанесла мать.

В настоящее время мальчика госпитализировали. В ходе прокурорской проверки специалисты выяснят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой.