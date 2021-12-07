Прокуратура Казани проверит видео с избиением матерью маленькой девочки

07:51
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
В Татарстане прокуратура инициировала проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором женщина из Казани избивает свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах женщина толкает и пинает раздетую плачущую девочку, параллельно называя ее подопытным кроликом.
Уточняется, что в настоящее время девочку изъяли из семьи и доставили в медучреждение. По итогам проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Подмосковье полицейские изъяли 14-летнюю девочку из семьи из-за подозрений в ее связи с двумя взрослыми мужчинами. Как выяснилось, мать сама передала ребенка мужчинам на одном из столичных вокзалов.
Девочку изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Оказалось, что мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
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