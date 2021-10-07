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17:31

В Кемерове учительница заставила третьеклассника ходить в носках по школе

образование регионы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прокуратура Кемеровской области проверит информацию о том, что учительница заставила третьеклассника целый день ходить в носках по школе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мать восьмилетнего мальчика рассказала о произошедшем в социальных сетях. По ее словам, сын забыл сменку, а педагог сказала ему снять обувь и ходить в носках.

"В 31-й школе города Кемерово мой ребенок ходил все занятия в тонких носках. Мальчику 8 лет, послушался и весь день ходил и морозил на бетонном полу ноги", – приводит слова женщины РИА Новости.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних. В случае выявления нарушений ведомство примет комплекс мер реагирования.

В мэрии города добавили, что указанные в соцсетях факты подтвердились.

"Учителю объявлен выговор. По согласованию с родителями принято решение о переводе школьника в другой класс", – пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что учитель заставил детей сесть и помолиться Аллаху, чтобы он дал им здоровья. Департамент образования поручил руководству школы № 123 в Перми провести внутреннее расследование.

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