В пермской школе проведут расследование после информации о "молящихся на уроках" детях

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Департамент образования поручил руководству школы № 123 в Перми провести внутреннее расследование после информации о том, что учитель физкультуры предложил ученикам помолиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Один из учеников пермской школы рассказал, что преподаватель попросил школьников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он дал им здоровья. После этого, по словам ребенка, ученики занялись бегом.

В мэрии Перми отметили, что сотрудники департамента образования связались с директором школы.

"Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе по-турецки. Никакого религиозного контекста в этом не было", – отметили сотрудники мэрии.

В администрации также рассказали, что учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель. До этого момента, по информации мэрии, к его работе не было претензий.

Ранее сообщалось, что в тюменской школе охранник напал на подростка. По информации некоторых источников, мужчина схватил школьницу за горло и повалил на землю.