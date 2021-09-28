В пермской школе проведут расследование после информации о "молящихся на уроках" детях

18:31
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Департамент образования поручил руководству школы № 123 в Перми провести внутреннее расследование после информации о том, что учитель физкультуры предложил ученикам помолиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.
Один из учеников пермской школы рассказал, что преподаватель попросил школьников сесть и помолиться Аллаху, чтобы он дал им здоровья. После этого, по словам ребенка, ученики занялись бегом.
В мэрии Перми отметили, что сотрудники департамента образования связались с директором школы.
"Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе по-турецки. Никакого религиозного контекста в этом не было", – отметили сотрудники мэрии.
В администрации также рассказали, что учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель. До этого момента, по информации мэрии, к его работе не было претензий.
Ранее сообщалось, что в тюменской школе охранник напал на подростка. По информации некоторых источников, мужчина схватил школьницу за горло и повалил на землю.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: