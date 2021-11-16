Суд арестовал подростка, обвиняемого в истязании малыша в курганском детдоме

Фото: kurgan.sledcom.ru

Суд в Курганской области арестовал 16-летнего воспитанника детского дома по обвинению в истязании двухлетнего малыша. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ведомство установило, что подросток неоднократно применял в отношении ребенка физическую силу, причиняя ему физические и моральные страдания. Следствие предъявило ему обвинение в истязании малолетнего.

"Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" было размещено несколько постов из Кипельского детского дома, в которых говорилось, что воспитанники учреждения били двухлетнего ребенка по голове и животу, курили и дышали дымом ему в лицо.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина сообщила, что малыш, над которым издевались подростки, не пострадал, у него не выявлено отклонений в физическом и психологическом здоровье.

По факту инцидента в детдоме была проведена служебная проверка, с частью сотрудников в итоге были расторгнуты трудовые договоры.