Суд арестовал подростка, обвиняемого в истязании малыша в курганском детдоме

17:17
Фото: kurgan.sledcom.ru
Суд в Курганской области арестовал 16-летнего воспитанника детского дома по обвинению в истязании двухлетнего малыша. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Ведомство установило, что подросток неоднократно применял в отношении ребенка физическую силу, причиняя ему физические и моральные страдания. Следствие предъявило ему обвинение в истязании малолетнего.
"Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" было размещено несколько постов из Кипельского детского дома, в которых говорилось, что воспитанники учреждения били двухлетнего ребенка по голове и животу, курили и дышали дымом ему в лицо.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина сообщила, что малыш, над которым издевались подростки, не пострадал, у него не выявлено отклонений в физическом и психологическом здоровье.
По факту инцидента в детдоме была проведена служебная проверка, с частью сотрудников в итоге были расторгнуты трудовые договоры.
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