Юрист рассказала, что грозит женщине за бросок ботинком в мэра на Сахалине

На Сахалине местная жительница во время встречи с властями бросила заплесневелый ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Женщина считает, что ее довели: уже несколько лет она добивается переселения из ветхого здания. Расскажем, может ли ей грозить ответственность за бросок обувью в чиновника и как на произошедшее отреагировали федеральные власти.



Фото: телеграм-канал BAZA

Довели

Инцидент произошел городе Шахтерске на встрече жителей с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром Углегорского района Дмитрием Цукановым. Слово взяла Людмила Аникеева, которая рассказала об условиях, в которых ей приходится жить. Три года ее пытаются переселить из 30-летнего аварийного полузаброшенного дома в здание, которому в два раза больше лет, сообщает портал Sakhalin.info.

В мае этого года суд встал на сторону женщины и обязал администрацию Углегорска выделить ей нормальное жилье. Но вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. "Таких же семей, как я, очень много, вы поймите. За восемь месяцев я даже с ним (мэром Углегорского района. – Прим. ред.) не могу ни общий язык найти, ничего. Не я одна такая", – пожаловалась губернатору Аникеева.

Лимаренко переадресовал проблему прокурору: тот, как выяснилось, о ней знал. Тогда женщина решила наглядно показать чиновникам, в каких условиях ей приходится жить: она достала из пакета покрытый плесенью ботинок и швырнула им в Дмитрия Цуканова. Из зала ее вывел полицейский.

Женщину увезли в местное отделение. Через некоторое время ее отпустили и сказали ждать повестку в суд.

Сам Лимаренко рассказал в своем телеграм-канале, что после жалоб жителей на проблемы с аварийным жильем обратился к прокурору Сахалинской области и предложил проверить действия властей Углегорского городского округа.



Валерий Лимаренко губернатор Сахалинской области Ситуация печальная. Было много критики в адрес местной власти, озвучено много проблем. Такое отношение к людям недопустимо! Нужно прислушиваться к мнению жителей.

Встречу прокомментировал и Дмитрий Цуканов, в которого кинули ботинком, но о самом эпизоде в своем телеграм-канале он не упомянул.

"Услышал множество острых моментов, как известных, так и ранее не поступавших в мой адрес. Работы предстоит немало", – написал он.



По словам Цуканова, ситуация, когда люди годами ждут решения своих проблем, недопустима. Мэр пообещал "расставить приоритеты" и начать активно решать все вопросы.

"Символ человеческого отчаяния"

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

За Людмилу Аникееву вступился вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По ее мнению, наказывать женщину за ее поступок не стоит, сообщает газета "Известия".





Юрий Трутнев вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Я обязательно там разберусь и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, ее в милицию забрали – не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры.

Он обратил внимание, что киданием башмаками друг в друга справедливости не найти. Но то, что мэр не отреагировал на проблему жительницы, полпред назвал "безобразием".

"Если мэры стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, то надо просто мэров менять. Главы территорий не могут не уметь разговаривать с людьми – это квалификационный ценз", – заявил Трутнев.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем телеграм-канале назвал поступок Аникеевой "криком души". "Плесневелый ботинок как символ человеческого отчаяния. Это до какого состояния довел чиновничий беспредел бедную женщину, чтобы она так поступила? Крик души, не иначе", – убежден парламентарий.

Сам поступок Нилов посчитал недопустимым. "Но, как говорил Владимир Вольфович (Жириновский. – Прим. ред.), "избиратель всегда прав". И главная пострадавшая тут – задержанная, которая много лет не может получить нормальное жилье, а не чиновники, не исполняющие решения суда", – отметил Нилов.

Депутат добавил, что направил запросы губернатору Сахалинской области, судебным приставам и прокурору региона.

За бросок накажут?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теоретически действия женщины, которая кинула заплесневелым ботинком в чиновника, подпадают под статью Административного кодекса о мелком хулиганстве. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш. За нарушение может грозить штраф от 500 до 1 000 рублей либо арест на 15 суток.

Однако эксперт убеждена, что в конечном итоге никакого наказания не последует. Максимум, который грозит в этой ситуации, – штраф, полагает Ярмуш.

"Так как это нарушение общественного порядка, в принципе, заявление может написать любой человек. Но, конечно, безусловно, пострадавший здесь мэр. И какая-нибудь женщина или мужчина, которые были в зале, что их оскорбило поведение этой несчастной женщины с ботинком", – добавляет эксперт.



Мария Ярмуш юрист Я представить себе не могу, что мировой судья будет рассматривать это дело и вынесет какой-то штраф. Особенно если от мэра не поступит заявление. А я уверена, что оно не поступит, потому что уже распространили оценку происходящего.

В то же время ситуация вокруг аварийного жилья может закончиться наказанием для местных чиновников. Это зависит от того, есть ли у властей свободное неаварийное жилье, куда можно переселить людей, отметила Ярмуш. "Если, к примеру, свободные площади есть, а мэр злонамеренно не исполнял решения суда, там есть тоже уголовная ответственность за это", – обратила внимание юрист.

Первоначально за подобное правонарушение представителю власти может грозить административное наказание. Если же чиновник злостно не исполняет решение суда, эти действия подпадают под статью Уголовного кодекса, объяснила Ярмуш. Максимальное наказание в таком случае может составить до двух лет лишения свободы, заключила она.