Коллега избитой тюменки рассказала, как бывший сожитель преследовал женщину

В Тюмени мужчина напал на свою бывшую возлюбленную и избил ее до полусмерти. По словам знакомых, ранее она неоднократно обращалась в полицию с жалобами на преследование, но реакции от правоохранителей не последовало. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно об обидчике тюменки, а также какое наказание ему может грозить за причинение тяжкого вреда ее здоровью.



"Все, кто может, помогите"

Ситуация получила общественный резонанс после того, как директор ресторана, где работала тюменка Ирина, опубликовала фото и видео избитой женщины в Instagram. Мария Даркова выложила подробный пост с зовом о помощи и рассказом о преследованиях, которые той пришлось пережить.





Мария Даркова директор ресторана, где работает потерпевшая 2 февраля рано утром этот недочеловек поймал ее около дома и избил до полусмерти. Хорошо рядом оказались участливые и способные к самопожертвованию люди.

По словам Дарковой, сейчас Ирина находится в тяжелом состоянии в больнице с переломами костей черепа, носа и лица. "Ей предстоит еще долгое лечение, а нам предстоит бороться за нее", – отмечает она.

В коллективе давно переживали за жизнь и здоровье Ирины, так как угрозы от бывшего сожителя в адрес женщины поступали и раньше, уточнила Даркова. С ее слов, пострадавшая неоднократно обращалась в полицию, однако правоохранители якобы не обнаружили в происходящем состава преступления.

В тексте публикации также говорится, что однажды мужчина похитил Ирину и вывез в лес, угрожая ножом. Коллеги забили тревогу, когда она не пришла на работу. Женщина не отвечала на звонки и сама не выходила на связь. 17-летнему сыну Ирины удалось отследить местоположение матери, которая, как выяснилось, находилась далеко за городом.





Мария Даркова директор ресторана, где работает потерпевшая Она вернулась живой, но в состоянии сильнейшего стресса. Дальше началась череда преследований: он караулил ее около работы, угрожал убийством, хватал, дергал, устраивал скандалы даже на работе, преследовал.

Даркова отмечает, что коллеги делали все возможное, чтобы помочь преследуемой женщине: "Пришлось провожать ее до дома по очереди и даже на время поселить у другого сотрудника – ничего не помогало". По ее словам, полиция якобы продолжала бездействовать.

Директор ресторана также выложила видеообращение самой Ирины, которая из-за полученных травм с трудом просит о помощи. "Он меня избил до такого состояния. Все, кто может, помогите, пожалуйста. Это ужас", – еле говорит она.



"Аморальный поступок"

После того как историю Ирины предали огласке в соцсетях, тюменская полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас правоохранители прикладывают все усилия, чтобы задержать подозреваемого. Пристально следят за ситуацией и в региональной прокуратуре.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование дела, а также инициировал проверку "исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о преступлениях, совершенных в отношении нее бывшим сожителем". Доследственную проверку организовали и региональные следователи.

Инцидент также прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он написал в Instagram, что невозможно смотреть на фотографии Ирины "без боли".





Александр Моор губернатор Тюменской области Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более – мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок. Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро.

По данным СМИ, подозреваемый – гражданин Белоруссии. Ранее он уже якобы привлекался к ответственности. В частности, был осужден в РФ за порчу имущества в 2015 году. Два года спустя – за нарушение неприкосновенности частной жизни. Более того, сообщается, что мужчину даже выдворяли из России, но ему удалось вернуться обратно.

Родственница Ирины отмечает, что про свои отношения с сожителем та ничего не рассказывала, все держала в себе. Однако однажды близкие слышали их телефонный разговор, после чего решили: мужчина способен проявлять агрессию.

"Он агрессивный. Из-за простого телефонного разговора мог разозлиться, наорать, сломать вещи. У него постоянного места жительства не было. Мотался из квартиры в квартиру", – говорят близкие Ирины.



Дадут лет шесть?

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, какие последствия грозят сожителю Ирины, в случае если его вина будет установлена. Максимальный срок по возбужденной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы. Кроме того, по словам юриста, если в ходе следствия будет установлено, что потерпевшей поступали угрозы лишения жизни, то сюда может прибавиться еще одна статья.





Василий Воробьев юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Но нужно понимать, что если будет несколько статей, то это работает путем частичного сложения. Суд учитывает сроки за совершение того или иного преступления и частично их соединяет. Поэтому сложно с точностью сказать, какой срок будет назначен подозреваемому, но думаю, что порядка шести лет лишения свободы ему грозит.

Воробьев также отметил, что, говоря о вилке минимального и максимального срока, нужно понимать, что суд в том числе учитывает отягчающие и смягчающие вину обстоятельства.



"Когда мы говорим о максимальном сроке – преступление должно быть отягчено максимально. Должно быть совершено или в состоянии алкогольного опьянения, или с негативными мотивами и так далее. Но также могут быть и смягчающие вину обстоятельства: раскаяние, явка с повинной, возмещение вреда", – пояснил он.

Комментируя сообщения о возможных предыдущих судимостях подозреваемого, эксперт отметил, что они относятся к другим категориям преступлений и не связаны с угрозой жизни.

"Конечно, это будет учитываться как характеризующие сведения. Но если говорить о назначении приговора, то, если судимости погашены, судом они учтены не будут", – добавил эксперт.

Самое главное, чтобы сотрудники полиции не игнорировали обращения по факту побоев, заключил юрист.



Альбика Халидова