Мать троих детей осудили за смерть двух из них в Хабаровском крае

14:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Хабаровском крае суд признал мать троих детей виновной в смерти двух из них и приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам колонии. Дети были оставлены женщиной одни в доме, в котором произошел пожар, сообщает News.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
"Признана виновной 23-летняя девушка по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", – говорится в сообщении.
Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.
Пожар вспыхнул в одноэтажном жилом деревянном доме в поселке Березовом Солнечного района Хабаровского края в марте 2021 года. При пожаре погибли двое детей 2018 и 2019 годов рождения.
По данным надзорного ведомства, женщина ушла в гости к соседке, оставив дома троих малолетних детей. При этом она знала, что в доме неисправен электронасос, однако не выключила его из сети. Произошла перегрузка, которая спровоцировала возгорание.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пансионате в Кемеровской области. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.
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