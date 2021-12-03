Что известно о дорожном конфликте со стрельбой в центре Москвы

Водитель внедорожника выстрелил в водителя такси в ходе дорожного конфликта в центре Москвы на Большой Грузинской улице. Мужчину задержали, а пострадавшего госпитализировали. Рассказываем подробности происшествия и выясняем, какое наказание может грозить виновнику конфликта.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Стрельба в центре Москвы

Словесная перепалка между водителем внедорожника Cadillac и таксистом в центре Москвы закончилась стрельбой. Инцидент произошел в 11:49 на Большой Грузинской улице в районе дома 76.





пресс-служба ГУ МВД по Москве Произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого.

Водителя внедорожника задержали на месте инцидента, а таксисту оказали медицинскую помощь, сообщили в полиции. Столичная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту дорожного конфликта со стрельбой.

Позднее полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Максимальное наказание по этой статье – до восьми лет лишения свободы.

Задержанный водитель Cadillac рассказал, что машина спереди стала "поджимать" его внедорожник, сообщает Life.ru. По его словам, такси якобы двигалось задним ходом, опасно сближаясь, а водитель не реагировал на гудки. Задержанный утверждает, что именно это вынудило его выйти из машины. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. После этого водитель внедорожника достал из машины оружие и выстрелил в таксиста.

Водителем внедорожника оказался Дмитрий Махалов, который за полгода до происшествия со стрельбой попал в другой дорожный конфликт, переросший в драку, сообщает РЕН ТВ. Тогда поводом послужило то, что водитель Merdeces не пропустил Cadillac. Сообщается, что Махалов разбил стекло оппонента и угрожал водителю ножом. По данным СМИ, мужчина был дважды судим: за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.



Появилось видео конфликта со стрельбой в центре Москвы

Свидетельства очевидцев

Водитель такси выполнял заказ по доставке букета цветов в момент инцидента, рассказала управляющая студией "Цвета лета" Алия Ибатуллина. По ее словам, студия заказала доставку букета с 11 до 12 утра.





Алия Ибатуллина управляющая студией "Цвета лета" Девушка, которая должна была получить букет, вышла, чтобы посмотреть, почему так долго нет цветов. Увидела, что водитель без сознания и его увозят на скорой.

Свидетель стрельбы Роман Мягков рассказал Москве 24, что проезжал мимо места происшествия вскоре после случившегося.

"Все произошло напротив ресторана Eva. Я проезжал уже после всего. Увидел оцепление и лужу крови. Было 2–3 машины ППС, скорая", – сказал Мягков.

Сотрудница ресторана, напротив которого произошла стрельба, Кристина рассказала, что на месте происшествия наблюдались небольшие заторы.

