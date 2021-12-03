Очевидцы рассказали подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы

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Очевидцы рассказали Москве 24 о дорожном конфликте в центре столицы, который закончился стрельбой.

Ранее начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин сообщил, что все случилось в районе дома 76 на Большой Грузинской улице. Полицейские на месте установили, что между водителями транспортных средств возник конфликт, в результате чего один мужчина выстрелил в другого. Васенин добавил, что стрелок был задержан на месте, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Очевидец Роман Мягков пояснил, что проезжал мимо места происшествия.





Роман Мягков очевидец Все произошло напротив ресторана Eva. Я проезжал уже после всего. Увидел оцепление и лужу крови. Было 2–3 машины ППС, скорая, наверное, уже уехала. В районе Тверской всегда трудно с движением.

Кристина, сотрудница ресторана, напротив которого произошла стрельба, рассказала, какая сейчас обстановка на месте происшествия.

"Небольшие заторы есть. Крови нет особо. Со стороны вообще непонятно, если бы не куча людей и эти полоски, ограничивающие проход, то вообще не сказать, что что-то было", – пояснила она в интервью Москве 24.

Ход полицейской проверки, организованной после стрельбы, взяла под контроль столичная прокуратура. В надзорном ведомстве добавили, что злоумышленником оказался 39-летний мужчина.