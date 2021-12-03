Очевидцы рассказали подробности конфликта со стрельбой в центре Москвы

15:38
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Очевидцы рассказали Москве 24 о дорожном конфликте в центре столицы, который закончился стрельбой.
Ранее начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин сообщил, что все случилось в районе дома 76 на Большой Грузинской улице. Полицейские на месте установили, что между водителями транспортных средств возник конфликт, в результате чего один мужчина выстрелил в другого. Васенин добавил, что стрелок был задержан на месте, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Очевидец Роман Мягков пояснил, что проезжал мимо места происшествия.
Кристина, сотрудница ресторана, напротив которого произошла стрельба, рассказала, какая сейчас обстановка на месте происшествия.
"Небольшие заторы есть. Крови нет особо. Со стороны вообще непонятно, если бы не куча людей и эти полоски, ограничивающие проход, то вообще не сказать, что что-то было", – пояснила она в интервью Москве 24.
Ход полицейской проверки, организованной после стрельбы, взяла под контроль столичная прокуратура. В надзорном ведомстве добавили, что злоумышленником оказался 39-летний мужчина.
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