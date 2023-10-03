Гонка за славой? Кто ответит за видео с избиением учеников в Татарстане

В Татарстане министерство образования организовало проверку из-за попавшего в Сеть видео, где старшеклассник бьет двух мальчиков в живот. В самой школе, по данным СМИ, якобы заявили, что ученики просто снимали фильм для соцсетей. Рассказываем подробности и выясняем, кто будет нести ответственность за случившееся.



Хотели снять фильм?

На видео из Татарстана, которое попало в Сеть, старшеклассник по очереди бьет в живот двух мальчиков, выстроившихся вдоль стены. Дети сначала терпят удары, а затем сгибаются от боли. На кадрах также запечатлено, как еще один школьник стоит у дверей в кабинет и придерживает их. По данным СМИ, инцидент произошел в школе села Старые Чукалы.

После того как ролик попал в Сеть, министерство образования и науки Татарстана начало проверку. "Создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой. Вопрос взят под личный контроль министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина", – заявили в ведомстве.

По данным телеграм-каналов, руководство школы якобы рассказало, что ролик был постановочным, а попавшие на запись ученики из 8-х и 9-х классов просто снимали фильм для соцсетей. Источник в правоохранительных органах "КП-Казань" поделился схожей информацией. Отмечается, что врачи не выявили травм у учеников. При этом сами мальчики якобы тоже утверждают, что речь шла не об избиении, а о съемках боевика.

Случившееся прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она рассказала, что разослала запрос по инциденту в прокуратору и Минобразования Республики, сообщает RT.





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Я эту ситуацию держу на контроле. Конечно, недопустимо ни под каким предлогом издеваться детям друг над другом, даже если это блогерство – это не является, конечно же, уважительной причиной.

Омбудсмен также подчеркнула необходимость пересмотра подходов к распространению подобной информации в соцсетях, когда речь идет о блогерстве.

"Есть персональная информация, есть честь и достоинство у каждого ребенка, которое ни в коем случае не должно быть ущемлено. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы данные дети поняли, что они поступили неправильно, и для того, чтобы в дальнейшем пресечь подобные, даже малейшие попытки кого-то дискредитировать", – подытожила Волынец.



Ответственность за побои

Фото: Следственный комитет РФ

Ученик, который бил мальчиков на камеру в одной из школ Татарстана, может понести наказание, если будет доказано, что это была не постановка и он причинил вред их здоровью. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева. По словам эксперта, все зависит от тяжести причиненного вреда и возраста старшеклассника.

"За умышленное причинение легкого вреда здоровью либо без такового наступает уголовная ответственность с 16 лет, а вот за умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью – с 14 лет", – объяснила юрист.

По ее словам, если экспертиза покажет, что здоровью мальчиков не было нанесено никакого ущерба, то возбуждать уголовное дело не станут. Однако для старшеклассника все равно могут наступить последствия, если речь не шла о постановке. В таких случаях подростков и их семью обычно берут на учет в качестве неблагополучных.





Алла Георгиева юрист Родители пострадавших детей могут подать иск в суд о взыскании с родителей виновника компенсации морального вреда и расходов, связанных с данным инцидентом.

Вместе с тем если будет установлено, что речь шла не о съемках фильма, а о побоях, то ответственность наступит и для школы, добавила Георгиева.

"В то время, когда ребенок находится в школе, ответственность за его жизнь и здоровье лежит на школе в том числе. И если побои происходят во время нахождения детей в школе, администрация школы в лице директора будет нести материальную ответственность за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по его вине", – уточнила юрист.

Кроме того, по словам эксперта, если все произошло на перемене, то ответственность лежит на дежурном учителе или администраторе, которых также могут привлечь.

